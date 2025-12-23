２０２５が終わろうとしてるみたいです。

長いようで短いようで。例年通りな１年間でありつつ新しい刺激を与えていただき、楽しかったなと。そこまでストレスをため込まない体質だなって勝手に思ってたんですが、その時々でいろんな手法で口に出してたり吐き出したりしてるだけなんだと気付いたのが年の瀬のハイライト。本当に今パッと気付いてしまっただけですが、処世術にぜひ、渡です。

１２月半ばで年の瀬って言われましても。まだまだやること山積みなのが年末あるある。意外と人間関係も仕事のことも家のことも、あれもこれもってなんか考えてしまって、結局手付かずで「あけましておめでとう」と言ってることもありますものね。

今年こそはとＳＮＳで大掃除のやり方を紹介してる投稿をブックマーク的に保存してるんですが、きっとこれを保存してることに気付くのも来年の３月あたり。その頃には「箸休め」で、「もう３月か、時がたつのは……」なんて句で始めてるんですわ。歩みのペースなんて基本変えられないんだから、とりあえず楽しんどこって精神で来年もいられたらなって思ってます。より刺激のある年に。

不思議なもんで、１〜１１月までに書いた「箸休め」の内容を一つも記憶できていません。この話、した気がするなっていうのを避けてるのですが、意外と書いてない気がするって博打（ばくち）をする勇気もなく、奥底にしまい込んでます。

きっと毎年言ってますが、来年は「箸休め」を濃くするために毎日毎日何かしらのエピソードを見つけてメモに残していこうという目標を。結構書きたいことがあった３〜４日後に、今日だったらってことが多くて、しかも１２時間くらいでその記憶も消えるもんで。この携帯をメモで容量パンパンにできるくらいにアクティブに動き回れたらなと思っております。

が、この薄さがお好みの方もきっといるはずってこれまでの自分を正当化するために、２か月に１回は薄く薄く。ニブイチの低めの目標設定。それくらいが私らしい。そんな気がしたところで、２０２５も２０２０から特に変化のない渡がお送りしましたが、２０２６の渡もよろしくお願いしたいところです。みなさま、良いお年を。本年も、あざした。

１２月２７、２８日 パシフィコ横浜ライブ出演

１２月２７、２８日にパシフィコ横浜で開催される「Ａｍｕｓｅ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＵＬＴＲＡ ＨＡＮＤＳＯＭＥ ＬＩＶＥ ２０２５“ＺＥＲＯ”」に出演。

来年２月６日公開の映画「ほどなく、お別れです」に久保田宏之役で出演する。