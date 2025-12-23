道内の住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）上の総人口が、１１月末で４９９万９４３９人となったことが、道のまとめで分かった。

人口が５００万人を下回るのは、１９５７年以来とみられる。

１年で５万人減少、夕張市が最多

住基ネット上の総人口は、各市町村が入力する住民票のデータを道が集計したもの。毎月まとめており、年１回まとめる住民基本台帳人口の速報値にあたる。

道によると、１１月末時点の総人口は１０月末より２７２５人減った。内訳は日本人が４９２万５９３６人（前月比４６０２人減）、外国人が７万３５０３人（同１８７７人増）だった。

２０２４年１１月末の住基ネット人口は５０４万８４１６人で、１年で人口が４万８９７７人減ったことになる。前年同期からの減少率を市町村別にみると、３３４人減った夕張市が５・４５％と最大だった。

若者世代の流出が拍車

減少傾向は、都市部も例外ではない。旭川市では１・２６％（４０１２人）、函館市でも１・５５％（３６８３人）減少した。札幌市は０・０６％減にとどまった。

旭川市によると、若者世代の流出が人口減に拍車をかけているという。就職などで市外に転出する人が多いとみられ、Ｕターンを含む地元での就職支援に力を入れているが、担当者は「なかなか特効薬がない」と漏らす。

一方、増加した自治体も７町村あった。２２８人増えた南幌町は２２年以降、人口増加が続いている。転入してきた子育て世帯を対象に、住宅の新築費用を最大２００万円助成したり、子どもの医療費を高校卒業まで町が全額負担したりする取り組みなどが、功を奏しているとみられる。

ピークは１９９７年の５７０万人

道によると、道内人口は１９９７年の約５７０万人をピークに減少している。２００３年以降は死亡者数が出生数を上回る「自然減」と、道外への転出者が転入者を上回る「社会減」が同時に起き、減少が加速しているとされる。

道地域戦略課は、転入者が集中する札幌市以外の都市部では人口減が加速するとみており、担当者は「人口減に適応した社会作りを考えていかなければならない」と話す。