霜降り明星せいや「本当に憧れの番組でした」お正月の風物詩「鶴瓶＆ナイナイ」に参戦！

2026年1月1日（木）、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（以下、『鶴ナイ2026』）が「ABEMA」にて放送されることが決定した。

『鶴ナイ2026』は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ年に一度の特別番組。

笑福亭鶴瓶とナインティナインの岡村隆史・矢部浩之がタッグを組み、豪華ゲストと共に繰り広げる“新たなお正月の風物詩”だ。

番組では、前身番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』から数えて25周年という記念すべき節目を迎える「英語禁止ボウリング」を放送。

この「英語禁止ボウリング」では、鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけないというルールのなか白熱のボウリング対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペアを獲得すると美女たちからの“ご褒美”をゲットできるのがこの企画の醍醐味。

ハラハラドキドキするご褒美に鶴瓶やナインティナインが大興奮し理性を失って英語を連発してしまう展開は、まさに日本のお正月の“伝統芸”だ。

『鶴ナイ2026』では、鶴瓶とチームを組むタッグパートナーとして、霜降り明星・せいやが初参戦。

過去に数々の伝説を生み出してきた“鶴瓶の相棒”という重圧のかかるポジションに抜擢されたせいやは、オープニングでは「これこそテレビというか…」「夢なんですよ！」と熱い意気込みを見せると、収録後には「正月以外だったら炎上するやろな、というくらい全力でプレイヤーとして頑張りました」とコメント。体を張ったプレーを披露している。

進行役は、『鶴ナイ』ではお馴染みの顔となった南海キャンディーズ・山里亮太が務め、予測不能な展開にツッコミを入れながら番組を盛り上げる。

さらに、25周年の記念回を祝うべく、豪華なゲスト陣が集結。

「英語禁止ボウリング」の開幕を告げる始球式には、今年惜しまれつつ現役を引退した元プロ野球選手・中田翔が登場。収録後には「僕も含めて息子もナインティナインのおふたりの大ファン」と語った中田が、引退後の“初フルスイング”ならぬ魂の第一投を披露する。

また、対決をかき回す「助っ人ルール」には、各界のビッグネームが続々登場。

舞台の告知をかけて“マッチ”こと近藤真彦、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の番宣を背負いSUPER EIGHTの横山裕が電撃参戦。

登場時には「えーアカンて！」「分かってないで来たやろ！」とツッコミが飛び交い、大御所アイドルの参加で空気がさらにヒートアップするなか、“ご褒美”にはまさかの江頭2：50が乱入。

話題のゲームを模した狂気全開のネタを行うと、ボウリング場は恐怖と爆笑が入り混じった大騒ぎに。現場からは「こんな登場初めて見た！」とどよめきと怒号が飛び交う。

◆出演者コメント

25周年という節目を迎える「英語禁止ボウリング」。

長く続く秘訣について鶴瓶は、「みんな本当に楽しんでやっているということですね。仕事だと思っていないんじゃないかな」と語り、ナインティナインは「僕らがテレビを見ていた時のワクワク感、『楽しそうやな、そこに混ざりたいな』という感覚が視聴者の方も見てくれるのかな」と続ける。

また、“鶴瓶の相棒”として初出演した霜降り明星・せいやは、「本当に憧れの番組でした。出演が決まった時に思わず『うわー！』と叫んでしまうような番組」と話し、始球式を務めた中田翔は「ずっと続いている面白い番組に、僕自身もこうして出させていただいて、すごく楽しかったです」と出演の感想を語った。