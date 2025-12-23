「ビタミンAが不足すると現れる4つの症状」はご存知ですか？管理栄養士が解説！

メディカルドック監修医がビタミンAが不足すると現れる症状などを解説します。

丸山 聡子（管理栄養士）

短大卒業後、栄養士資格を取得し、都市ガス会社で事務職を経験。その後、特別養護老人ホームで10年以上、管理栄養士の指導の下、給食管理や栄養管理を経験。管理栄養士国家試験に合格後、老健施設2施設で栄養科マネジメントを担い、介護報酬算定の実績向上など、栄養科の業務改善、後輩育成に取り組む。得意分野は高齢者の栄養や食事アセスメント。

「ビタミンA」とは？

ビタミンAは、私たちの体の多くの機能を支える重要な栄養素です。体の正常な成長や細胞の分化を助け、特に視覚機能の維持において重要な役割を果たします。夜間視力を保つために必要なロドプシンという色素の生成を助け、網膜の正常な働きを支えます。また、免疫細胞の働きを促進し、体の防御システムである免疫機能を強化することで、感染症に対する抵抗力を高める作用もあります。

ビタミンAの一日の摂取量

日本人の食事摂取基準2025では成人の推奨量を次のように示しています。

18～29歳：男性850µgRAE/日女性650µgRAE/日

30～64歳：男性900µgRAE/日女性700µgRAE/日

65～74歳：男性850µgRAE/日女性650µgRAE/日

ビタミンAが不足すると現れる症状

免疫機能の低下

ビタミンAは、免疫細胞の発生や機能を支援するため、その不足は感染症への脆弱性を高めます。特に小児は免疫系が未発達であるため、ビタミンA不足によって感染症のリスクがさらに増大します。

視力への影響

ビタミンAは視覚機能に重要な役割を果たしており、欠乏すると夜盲症や眼球乾燥症などの視覚障害が発生する可能性があります。これらの症状は特に成長期の子どもにとって深刻であり、視覚発達に悪影響を及ぼす可能性があります。

皮膚や粘膜の乾燥

ビタミンA欠乏により、皮膚が乾燥してうろこ状になることがあります。また、皮膚や爪、粘膜が乾燥して脆弱化するため、免疫機能が低下し、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。

成長期への影響

ビタミンAは細胞の成長や分化に関与しており、不足すると成長が阻害されることがあります。特に小児の場合、骨の成長プレート（成長軟骨）が正常に機能せず、体の発育や骨の成長に必要な栄養素の不足により、成長遅延が生じることが報告されています。

ビタミンAが不足する原因

食事からの摂取不足

ビタミンAは体内で合成できない栄養素であるため、毎日の食事から摂取することが必要です。好き嫌いや偏った食生活を続けることで、ビタミンAの摂取量が不足する可能性があります。

吸収障害

下痢や胆管閉塞など、腸での栄養吸収が妨げられる疾患や、腸・膵臓の手術後には、脂溶性であるビタミンAの吸収が低下し、欠乏症のリスクが高まることがあります。

肝疾患

ビタミンAは、その大部分が肝臓に貯蔵されています。肝疾患では、この貯蔵機能が障害されることで、ビタミンA欠乏症を引き起こす可能性があります。

ストレスによるビタミンA不足

ストレス状況下では、コルチゾールというホルモンの過剰分泌が起こります。コルチゾールは、体のストレス応答を調整する働きを持ちますが、同時にビタミンAの代謝を阻害し、体内のビタミンAレベルを低下させる可能性があります。また、コルチゾールは酸化ストレスを誘発することで、ビタミンAの分解を促進し、ビタミンA欠乏のリスクを高める可能性があります。

ビタミンA不足によるストレス

ビタミンAは、神経細胞や免疫細胞の健康を維持するために重要な栄養素です。ビタミンAが不足すると、神経系の機能が低下し、不安感や抑うつ傾向などの精神的な問題を悪化させる可能性が示唆されています。また、ビタミンA不足は慢性的な炎症反応を引き起こし、身体的な不快感や痛みを伴う場合があります。こうした身体的な不調が、さらに精神的なストレスを増幅させることがあります。さらに、ビタミンAは免疫機能の維持にも重要であり、不足することで感染症への抵抗力が低下し、健康状態の悪化につながる可能性があります。

「ビタミンAが不足すると現れる症状」についてよくある質問

ここまでビタミンAが不足すると現れる症状を紹介しました。ここでは「ビタミンAが不足すると現れる症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

ビタミンAが不足すると体はどんなサインを発しますか？

丸山 聡子

暗い場所での見えにくさやドライアイ、目の充血や結膜炎、視力の低下などがあります。

ビタミンAが不足すると肌はどのように変化しますか？

丸山 聡子

皮膚の乾燥でかさついたり、かかとがガサガサしたりします。

編集部まとめ

ビタミンA不足は、健康に多くの悪影響を及ぼすことをお伝えしました。好き嫌いや偏った食生活を続けることで、ビタミンA不足の可能性が高まります。

しかし、ご安心ください。ビタミンAを含んでいる食品は、レバーや卵、にんじん、ほうれん草など、私たちの食卓に並ぶ馴染み深いものばかりです。夏にはうなぎやモロヘイヤ、冬には鍋料理で美味しいぎんだらや春菊、まぐろの赤身など、一年を通して様々な食材からビタミンAを摂ることができます。

これらの食材を、主食、主菜、副菜がバランスよく揃った食事を心掛けることで、無理なくビタミンAを摂取できます。1日3食のうち、2回以上このような食事を摂ることを目指しましょう。

日常的に意識して様々な食品を食べることで、健康的な食事に繋がります。

