渋谷凪咲と「和食さと」がスイーツでコラボ！2月上旬までの期間限定、特別動画も公開
国内200店舗を展開する「和食さと」では、2025年12月11日から2月上旬までの期間限定で、和食さとアンバサダーの渋谷凪咲さんとコラボしたスイーツ「ごほうびいちご」を販売している。
【画像】コラボメニューはこちら
渋谷凪咲さんとのメニューコラボは今回で4回目。過去には「純喫茶さと」「凪鍋(なぎなべ)」「チョコレートスイーツ」と渋谷さんのアイデアをもとにさまざまな新メニューを開発してきた。続く今回の企画では、「ごほうびいちご」をテーマに、特別なときに楽しみたいいちごスイーツが登場。
今回のフェアについて、担当者に話を聞いた。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
今年注目のスイーツは、渋谷凪咲さんと和食さとの期間限定コラボによる「ごほうびいちごパフェ」です。渋谷さんの「ごほうびいちご」のイメージである「いちごやアイスクリームをしっかり味わえる、シンプルでぜいたくなパフェ」というアイデアをもとに開発しました。
甘酸っぱいフレッシュいちごをたっぷりと重ね、なめらかなクリームとサクサクなフリーズドライいちごと組み合わせることで、シンプルながらも奥深い味わいを実現。そして、アイスにはハーゲンダッツストロベリーを使用。さらにひと口サイズのいちごチーズケーキをトッピングすることで、特別な日のごほうびにぴったりの華やかさと満足感をお楽しみいただけます。
また、渋谷さんの「いろいろなものを少しずつ食べたい」という特別な思いがこもった「いちごのミニデザートアソート」は、和食さとイチオシの商品です。ミニデザートであるパンナコッタやチーズケーキは、和食さとオリジナルで開発したこだわりスイーツ。異なる味わいを楽しめるぜいたくなプレートとしてご用意いたします。
■「ごほうびいちご」コラボ 冬デザートメニュー 商品紹介
■ごほうびいちごパフェ(1098円)
いちごをぜいたくに使用した、いろいろなおいしさを楽しめるパフェ。いちごの香りと甘さが口いっぱいに広がる。
■いちごのミニデザートアソート(768円)
パイタルト、パンナコッタ、ハーゲンダッツいちごアイスといちごチーズケーキを一度に楽しめるアソート。いろいろな食感と甘味が少しずつ味わえるひと皿。
■いちごとプリンプレート(768円)
店仕込みのなめらかプリンとフレッシュないちごを組み合わせたプレート。とろけるプリンと甘酸っぱいいちごを楽しめる。
■いちごのドルチェ(548円)
フレッシュいちごと濃厚クリーム、スポンジが絶妙にマッチしたぜいたくなドルチェ。いちご好きのための人気デザートだ。
■「ごほうびいちご」コラボスイーツの特別動画を公開中！
今回の動画では、渋谷凪咲さんがコラボ企画の想い、理想のいちごデザートについて語っている。そして実際にいちごスイーツを食べての感想も。いちごスイーツの魅力と渋谷さんの笑顔がたくさん詰まった楽しい動画となっている。
■「和食さと」について
団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストラン。手ごろな価格で本物の和食を楽しめるよう、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めている。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類から子ども用メニューまで、幅広い世代が満足する品ぞろえが自慢。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】コラボメニューはこちら
渋谷凪咲さんとのメニューコラボは今回で4回目。過去には「純喫茶さと」「凪鍋(なぎなべ)」「チョコレートスイーツ」と渋谷さんのアイデアをもとにさまざまな新メニューを開発してきた。続く今回の企画では、「ごほうびいちご」をテーマに、特別なときに楽しみたいいちごスイーツが登場。
今回のフェアについて、担当者に話を聞いた。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
今年注目のスイーツは、渋谷凪咲さんと和食さとの期間限定コラボによる「ごほうびいちごパフェ」です。渋谷さんの「ごほうびいちご」のイメージである「いちごやアイスクリームをしっかり味わえる、シンプルでぜいたくなパフェ」というアイデアをもとに開発しました。
甘酸っぱいフレッシュいちごをたっぷりと重ね、なめらかなクリームとサクサクなフリーズドライいちごと組み合わせることで、シンプルながらも奥深い味わいを実現。そして、アイスにはハーゲンダッツストロベリーを使用。さらにひと口サイズのいちごチーズケーキをトッピングすることで、特別な日のごほうびにぴったりの華やかさと満足感をお楽しみいただけます。
また、渋谷さんの「いろいろなものを少しずつ食べたい」という特別な思いがこもった「いちごのミニデザートアソート」は、和食さとイチオシの商品です。ミニデザートであるパンナコッタやチーズケーキは、和食さとオリジナルで開発したこだわりスイーツ。異なる味わいを楽しめるぜいたくなプレートとしてご用意いたします。
■「ごほうびいちご」コラボ 冬デザートメニュー 商品紹介
■ごほうびいちごパフェ(1098円)
いちごをぜいたくに使用した、いろいろなおいしさを楽しめるパフェ。いちごの香りと甘さが口いっぱいに広がる。
■いちごのミニデザートアソート(768円)
パイタルト、パンナコッタ、ハーゲンダッツいちごアイスといちごチーズケーキを一度に楽しめるアソート。いろいろな食感と甘味が少しずつ味わえるひと皿。
■いちごとプリンプレート(768円)
店仕込みのなめらかプリンとフレッシュないちごを組み合わせたプレート。とろけるプリンと甘酸っぱいいちごを楽しめる。
■いちごのドルチェ(548円)
フレッシュいちごと濃厚クリーム、スポンジが絶妙にマッチしたぜいたくなドルチェ。いちご好きのための人気デザートだ。
■「ごほうびいちご」コラボスイーツの特別動画を公開中！
今回の動画では、渋谷凪咲さんがコラボ企画の想い、理想のいちごデザートについて語っている。そして実際にいちごスイーツを食べての感想も。いちごスイーツの魅力と渋谷さんの笑顔がたくさん詰まった楽しい動画となっている。
■「和食さと」について
団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストラン。手ごろな価格で本物の和食を楽しめるよう、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めている。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類から子ども用メニューまで、幅広い世代が満足する品ぞろえが自慢。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。