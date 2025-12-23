プレゼントをむき出しで放置…「あわてんぼうの親御サンタ」に共感の声

年に一度のクリスマス。子どもたちがサンタの訪問を待ち遠しく思う裏側で、親たちは「いかにプレゼントを見つからずに保管するか」に苦心しています。

そんななか、まさかの”やらかし”をしてしまったXユーザーが話題です。

このほどXユーザーの「マー」さんが投稿したのは、下記のエピソード。

まさかその場で寝落ち……？そう思って詳しくお話をうかがえば、どうやら違う様子。

作業中に子どもたちのいる寝室へ行き、リビングにプレゼントを置きっぱなしにしてあるのを忘れて、そのまま就寝してしまったのだとか。

疲れていたのか、子どもたちの寝相が気持ちよさそうだったのか。理由は分かりませんが、かなりのうっかりミス。

ただ、調味料を取りに席を立ち、冷蔵庫に向かっている途中で用事を忘れることがままある筆者としては、他人事とは思えない事態です。

翌朝、お子さんたちと一緒に起床し、リビングで自分のやらかしに気がついたマーさん。おまけにお子さんはすぐに新しいおもちゃで遊び出してしまい、回収するのは不可能という状況に。当時の心境は「絶望」の一言だったそうです。

プレゼントの隠し場所を子どもたちに暴かれてしまうというエピソードはたまに聞きますが、その前に自らプレゼントを明かしてしまったマーさん。

リアル”あわてんぼうのサンタクロース”となってしまったこのエピソードは3万件を超すいいねを集め、コメント欄には「うちも妻と会話しててバレそうになった」「ウチは昨日スマホの購入履歴を子供に見られてしまいました」などと、親御サンタたちのやらかしエピソードも寄せられています。

ただ、幸か不幸かプレゼントはラッピング前のむき出し状態。また、日ごろからおもちゃを買い惜しまないようにしていることもあって、サンタさんからのものだとは気付かれなかったとのこと。

子どもたちはそのままなんの疑問もなくプレゼントを受け入れてくれ、事なきを得たそう。

しかしそれはそれとして、当然クリスマスには別のプレゼントを用意するしかなく、マーさんは追加のプレゼントを頼んだようです。

子どもたちの喜びの裏で繰り広げられている、サンタたちの知られざる苦労話。

自分の子ども時代のクリスマスにはどんなハプニングがあったのだろう。そんなことについつい思いを馳せたくなるエピソードでした。

やらかしたwwwwwww

昨夜リビングでサンタ業務してて www

そのまま寝ちゃってwwww

朝、子供達に見つかったwwww

そのまま遊び出してしまったwwww

どうしよwwwwwwwwww

サンタからのクリスマスプレゼントがwwwww助けてwwwwwww — マー🐷お買い物大好き (@maachanotoku) December 16, 2025

＜記事化協力＞

マー お買い物大好き さん（@maachanotoku）

（ヨシクラミク）

