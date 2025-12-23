アガリはたった1度だけ。しかし今は、そのリードを守り抜く好調さがある。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第2試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が接戦を逃げ切り個人4勝目。試合後は笑顔の年越しを誓った。

【映像】まさに値千金！トップの黒沢、唯一のアガリとなった七対子

第1試合は本田朋広（連盟）が悔しい逆転負けで3着。続く当試合は東家から黒沢、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）の並びで始まった。東1局は仲林が4000点のツモ。東2局にたろうが満貫を仲林からロンと、序盤から試合が動く。

黒沢は東3局、2巡目に2索単騎待ちの七対子をテンパイ。白が暗刻になると、四暗刻への変化を見てダマテンに構えた。その後、自身で切っている6索の筋、3索を引いてリーチ。河は変則手模様だが、宣言牌が字牌の白だけに、3索待ちは盲点となる。仲林が切ったこの牌にロン、リーチ・七対子にうれしい裏ドラが2枚乗り8000点のアガリとなった。

南2局1本場もリーチをかけたものの、これは1人テンパイで流局。二の矢が放てないまま、2着目のたろうと4800点差で南4局を迎えた。仲林、たろうの2軒リーチとなった直後、黒沢もタンヤオでテンパイ。流局間際に三つ巴のめくりあいとなったが、ここは仲林が4着から2着となる満貫をツモり終了した。

試合後の黒沢は「パッとしない成績が続いていましたが、ここ最近は連対が取れていて、少しずつチームのマイナスも減っていましたので、『ここが大事だぞ』という気持ちでした。年末も近いので、楽しむ気持ちを忘れずに行こうという気持ちで戦いました」とコメント。アガリ1回のトップという珍しい結果には「え、本当？結構アガったと思っていました。まさか、七対子だけですか？これでトップが取れるんですね」と大笑いする一幕も。

「（年内の）残りの試合もあと2日間。ファンの方も含めて、笑顔で年を越したい」と上品な笑顔を見せた黒沢に、ファンからは「可愛いすぎやろ」「お嬢ナイストップ！」「お嬢が楽しめて良かった！！！」と多数の反響が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）3万600点／＋50.6

2着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2万7600点／＋7.6

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）2万2800点／▲17.2

4着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）1万9000点／▲41.0

【12月22日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋550.9（66/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋438.0（66/120）

3位 BEAST X ＋205.9（66/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋116.1（66/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲85.9（66/120）

6位 TEAM雷電 ▲92.5（66/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲227.7（70/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲230.6（68/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲301.3（64/120）

10位 EARTH JETS ▲372.9（66/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

