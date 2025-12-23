バレーボール男子世界クラブ選手権

バレーボールの「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」は21日（日本時間22日）、ブラジル・ベレンで決勝が行われた。アジア代表として出場しているSVリーグの大阪ブルテオンは、イタリアのペルージャに0-3（20-25、21-25、27-29）で敗れた。試合後の表彰式で生まれた光景に、ファンは驚いている。

日本勢として初めて決勝に駒を進めた大阪ブルテオンは、イタリアの強豪に挑んだ。2セット連取されて追い詰められた第3セットはデュースにもつれ込む熱戦となったが、押し切られてタイトルには届かなかった。それでも、ミゲル・ロペスと山本智大がドリームチームに選出された。

SVリーグの公式Xは決勝終了後、「#2025男子世界クラブ選手権大会 ドリームチームには2選手が選ばれました！ ベストOH ロペス・ミゲル ベストL 山本智大 おめでとうございます！」として表彰式の動画を投稿した。

他の選手と並ぶと、身長190センチのロペスが小さく見える。さらに、身長171センチの山本は、隣にいた身長2メートルのソレに肩を抱かれると、身長差は明らかだ。ネット上の日本のファンも驚きの声を上げていた。

「山本がちっさく見えるのバグすぎる（171ある）」

「こうみたらミキ（ロペスの愛称）が小さい 智さんもっと小さいかわいい」

「ソレに抱かれるトモさんカワイイ」

「智さんおめでとうございます」

「トモくんの肩を抱き寄せるソレ」

「大阪ブルテオンのロペスってこんなに小さいのかって錯覚する 一応190cm以上あったよな」

ペルージャの石川祐希は、この試合は出場しなかった。



（THE ANSWER編集部）