¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤¡Ö²½ÀÐ¤ÎDNA¸¡ºº¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡²½ÀÐ¤¬ÙÔÂ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î!?¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÀäÌÇ¼ï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤¬¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè4²ó¤Ç¤¹¡£
¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡²½ÀÐ¤ÎDNA¸¡ºº¤Ê¤É¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡²½ÀÐ¤¬ÙÔÂ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¿ÍÎà³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¼ÄÅÄÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ö¡ö¡ö
¡ÖÀäÌÇ¼ï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤¬¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î¸¦µæ¤«¤éÆþ¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡¿ÍÎà³Ø¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¿Âê¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î²¿¼Ô¤«¤òÄ´¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤º²¿¤«¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¥´¥ê¥é¤ä¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤³¤¦¤À¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤³¤¦¤À¤«¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£¸½À¸¼ï¤Ç»ä¤¿¤Á¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤¬Îà¿Í±î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤«¤éÄ´¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Ï¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¥²¥Î¥à²òÀÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÌÇ¼ï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤Ï¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÖÈà¤é¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÎÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡º£¸å¡¢¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡Ö¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤³¤ì¤À¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤¼¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÏÌÇ¤Ó¡¢»ä¤¿¤Á¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ïº£¡¢À¤³¦¤Ë80²¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ò»È¤Ã¤¿¸¦µæ¤ò¤â¤Ã¤È²ÃÂ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µ»½ÑÅª¡¦ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÎDNA¤«¤é¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¡Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢Â¡´ï¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¡£¤Ç¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤ò¸òÇÛ¤µ¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Î½¸ÃÄ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿ÍÎà¤È¤Î°ã¤¤¤òÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢°ã¤¤¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë......¤Ã¤ÆÎÑÍýÅª¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ê¸¦µæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬AI¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ÄÅÄ¡¡¥²¥Î¥à¾ðÊó¤òAI¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î°äÅÁ»ÒÇÛÎó¤ò»ý¤ÄÀ¸Êª¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤òÍ½Â¬¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤È¤â¤ÊÍ½Â¬¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¿ÍÎà»Ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤â¤½¤âÀ¸Êª³Ø¤È¤¤¤¦³ØÌä¼«ÂÎ¤¬¡¢¤³¤Î¿ô½½Ç¯¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é20Ç¯¡¢30Ç¯¸å¤Ë¤Ï°ã¤¦¿ÍÎà»Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¿·¤·¤¤¸¦µæ·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÖÎµ¿Í¡×¤È¤¤¤¦²½ÀÐ¤¬¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤ÏÌó60ËüÇ¯Á°¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÈÊ¬´ô¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿ÍÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎµ¿Í¤È»÷¤¿¡¢¤è¤ê¸Å¤¤²½ÀÐ¤ÎÂ¸ºß¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÍÎà¿Ê²½¤Î·ÏÅý¼ù¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÈ¯¸«¤¬¡¢Ìó3¥õ·îÁ°¤Ëµ¯¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤³¤ì¤¬¿ÍÎà³Ø¤Î½ÉÌ¿Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê²½ÀÐ¤¬¤Ò¤È¤Ä½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤òÁ´ÉôÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄêÀâ¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¿·È¯¸«¤Ïº£¸å¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëDNA¸¡ºº¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â9·î¤Ë¡¢·Ù»¡¤¬DNA¸¡ºº¤Ç±³¤Î½ñÎà¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥é¡¼¡£DNA¸¦µæ¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¥²¥Î¥à¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¼êË¡¤â´°àú¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ëÏÀ¤Ë¥Ö¥ì¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬ÙÔÂ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢Æ¶·¢¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ø¤Î¹ü¤È¤«¤ÇDNA¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤ë¸¦µæ¼Ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÙÔÂ¤¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¥Ð¥ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÈ¯¸«¤ò¤·¤¿¸ùÀÓ¤ÇÉÙ¤ÈÌ¾À¼¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Í¶ÏÇ¤Ï¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¿ÍÎà³Ø¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Ô¥ë¥È¥À¥¦¥ó¿Í»ö·ï¡×¤Ç¤¹¡£
20À¤µª½éÆ¬¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Çµ¶Â¤¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤¬¡Ö¿ÍÎà¤ÎÁÄÀè¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£¤Ç¤â¡¢¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤À¤±¤¬¤Û¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤º¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î²½ÀÐ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÙÔÂ¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ò¤í¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿ÀÐ´ï¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿ÙÔÂ¤»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹ü¤ÎÙÔÂ¤¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖµìÀÐ´ïÙÔÂ¤»ö·ï¡×¡Ê2000Ç¯¡Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÅö»þ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸ø¤Ë»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î³Î¼Â¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸¤Þ¤ëÁ°¤Ë¿·Ê¹¼Ò¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¾ôºîÍÑ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÃæ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³Ø³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¸¦µæ¼ÔÆ±»Î¤Ç¡Ö¤¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤«¤é¡¢Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»ö·ï¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤Î»ö·ï¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Î¤É¤ì¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤ò¿®ÍÑ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«¶Ë¤á¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë°äÀ×¤ÎÀ®²Ì¤òÁ´Éô¸¡¾Ú¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÙÔÂ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÍÎà³Ø¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£Æü¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÎà³Ø¤Ã¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³ØÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²½ÀÐ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ç¤Þ¤¿¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£º£¸å¤ÏAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¦µæ¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤¦¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤ò¶²¤ì¤º¤Ë²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤·¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½¤Àµ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢²Ê³Ø¤Î¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£¼ÄÅÄ¸¬°ì¡ÊKenichi SHINODA¡Ë¡¡
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÀè¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã