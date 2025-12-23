雨でも雪でも安心！【ワークマン】大人の防寒対策に♡「優秀アイテム」

冬の雨や雪の日に、洋服や靴が濡れてストレス……。そんな悩みを解決するなら、撥水機能が付いたアイテムを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ワークマン】から登場したアウターとシューズ。撥水機能付きで悪天候の日に使いやすいのはもちろん、季節感高まるデザインでサマ見えが狙えそう。実用性もデザイン性も備わったアイテムは、冬の救世主になる予感。

羽織るだけでクールに決まるレザー調のブルゾン

【ワークマン】「レディースフェイクレザーファーウォームブルゾン」\3,900（税込）

光沢のあるレザー調の素材が、ほんのり辛口なムードを漂わせるブルゾン。襟にはふんわりとしたフェイクファー素材が使われており、冬らしいアクセントに。撥水機能が付いているため、雨や雪の日でも安心して着られそうです。フェイクファーを取り外すと本体は洗濯機で洗うことができ、お手入れ楽ちんなのが嬉しいポイント。カラーは、ブラックとブラウンの上品な2色を展開。

シンプルなワンツーコーデのマンネリを打破

セーターとパンツのシンプルなワンツーコーデが、なんだか物足りない……。そんなときは、レザー調のブルゾンを投入してほんのり辛口に仕上げてみて。トレンドカラーであるブラウンが、カジュアルながらも上品に冬ムードを演出します。長すぎない着丈でパンツにもスカートにも合わせやすく、1枚あれば雨や雪の日の救世主になりそうです。

冬の必需品！ 暖かみのあるムートン風ブーツ

【ワークマン】「レディースムートン風ブーツノベル」\2,500（税込）

冬コーデの定番とも言えるブーツ。雨や雪が降ると浸水してストレス……。そんなときにぴったりなのが、撥水機能付きのムートン風ブーツ。公式サイトによると「靴の甲部分は撥水性があり、雨や雪の降る日にも対応」とのことで、悪天候の日も快適に過ごせそう。冬ムード満点なキャメルのほか、ブラック、グレー、ラベンダーという上品なカラーを揃えています。

キャメルのムートン風ブーツで上品な足元に

一点投入でシーズンムードが高まりそうなキャメルのムートン風ブーツ。暖かみのあるしゃれ感を感じさせる色味で、カジュアルながらも女性らしい足元を演出します。無駄のないシンプルなデザインなので、スカートにもパンツにも合わせやすい優れもの。黒のプリーツスカートと合わせれば、大人っぽさも上品さも備わった最旬コーデが完成するはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M