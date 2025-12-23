吉田羊・SixTONES田中樹ら「ドリーム東西ネタ合戦」開催13年目で初ゲストに 出場芸人豪華31組発表
【モデルプレス＝2025/12/23】TBSでは、元日よる9時15分から新年恒例の『笑いの王者が大集結！ドリーム東西ネタ合戦2026』を放送。浜田雅功（ダウンタウン）が総合司会を務め、ベテランから今話題の若手まで超人気芸人たちが一堂に会し、東西に分かれ至極の持ちネタを披露し、めでたい正月を賑やかにする笑いの祭典。今回はスタジオゲストに吉田羊、田中樹（SixTONES）、渋谷凪咲が登場し、番組に華を添える。
2014年にスタートし、今回で12周年を迎える本番組。このたび、2026年の幕開けを飾るにふさわしい出場芸人、豪華31組が決定。その中の15組は『キングオブコント』『M-1グランプリ』などの賞レースチャンピオンという新年にふさわしい豪華なラインアップで届ける。
『キングオブコント』歴代王者からバイきんぐ（2012年）、シソンヌ（2014年）、かまいたち（2017年）、ハナコ（2018年）、どぶろっく（2019年）、ジャルジャル（2020年）、そして今年10月に行われた2025年大会で史上最多3449組の中から勝利を手にした18代目キング・ロングコートダディも参戦。さらに、漫才の賞レースを勝ち抜いた歴代優勝者たちも集結。『M-1グランプリ』の王者、とろサーモン（2017年）、ミルクボーイ（2019年）、錦鯉（2021年）、ウエストランド（2022年）、加えて『M-1グランプリ2025』で大接戦の末3位入賞を果たしたエバースが至極の漫才を披露する。
ほかにも、さまざまな番組で活躍する博多華丸・大吉、ナイツ、ニューヨーク、チョコレートプラネット、さらば青春の光、ロッチなど31組の芸人が集結。このほか、「とにかく正月を盛り上げる芸人」では、営業のプロから大御所まで、めでたい正月を盛り上げるのにふさわしい芸人たちが珠玉のネタを披露する。
“元日から笑いで福を呼び込んで、2026年も明るく楽しく過ごしていただきたい。”との願いを込めて芸人たちがNo.1ネタで盛り上げる一大イベント。2025年にブレイクした芸人や、今ノリに乗っている芸人たちの鉄板ネタをたっぷりと届ける。新年早々、笑いが止まらない2時間45分。果たして面白いのは東軍か。西軍か。（modelpress編集部）
