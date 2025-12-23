食べ過ぎ注意ーーーッッ！！【コストコ】家族・友達とシェアして食べよ♡「大容量チョコ」

おうちでゆっくり過ごす時間が増える年末年始のお供には【コストコ】で手に入る「大容量チョコ」がおすすめ。家族はもちろん、友人とシェアして食べるのにもぴったりなボリューム感についつい食べる手が止まらなくなるかも。今回は、シェアして食べたいコストコの大容量チョコをまとめました。

容量900gの超ビッグサイズ！

アメリカを代表するチョコレート「HERSHEY'S（ハーシーズ）」は、コストコでもおなじみの商品。今回新たに登場した「ハーシーズ チョコバイツ クッキー & クリーム」は、人気のクッキー & クリームをミニサイズの球状にしたチョコ菓子となっています。@hirokostyle33さんが「ホワイトチョコを、こよなく愛す私には、神的商品でした」と絶賛する、ホワイトチョコ好き必見の商品です。

今年も【リンツ】のホリデーパックが登場

今年もコストコでは「リンツ ホリデーパック」を販売中。サンタ、スノーマン、テディベアなど、ホリデーデザインの包み紙とチョコレートが楽しめる、期間限定の特別なパックとなっています。見た目の可愛さはもちろん、450g入りの大容量でリンツのチョコレートをたっぷり味わえる贅沢感が毎年人気を集めている理由かも。

ヘルシーなお菓子なら罪悪感なし！？

「REGINA プロテインチョコレートバー アソートパック 」は、ダークチョコレートがベースの、砂糖不使用・高タンパク・グルテンフリーなチョコレートバー。3種類のフレーバーが8本ずつ入っていて、気分に合わせて選べます。@hirokostyle33さんによると「苦味のある、カカオチョコレートを、堪能出来ます」とのこと。

シェアにも便利な個包装タイプ

ティータイムが華やぐようなハート型のケーキが可愛らしい「St.Michel チョコレートスウィートハートケーキ」。@potipoti212さんも「しっとりケーキ × チョコの最強タッグで完全に優勝」と絶賛する組み合わせは、コーヒーや紅茶とも相性がよさそう。24個入りで個包装になっているため、来客時にも出しやすくシェアにも向いています。

食べ応え満点な「大容量チョコ」をゲットするなら【コストコ】のお菓子コーナーを要チェック。家族や友人とシェアして食べたいチョコお菓子で贅沢なひとときを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@costco_hacker様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる