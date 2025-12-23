１９８５年に２７歳で亡くなった女優・夏目雅子さんのめいで、子役としてＮＨＫドラマなどに出演していた元人気子役で女優の楯真由子（３７）が、近影をアップした。

２２日に自身のインスタグラムを更新し、「メリー冬至」とコメント。「この夜は２０２５年で一番長かった訳ですが、裏を返せば明日から、太陽の光が増えるばかりの日々を追いかけていく訳です。まぁざっくり言うと【超新月の日】みたいなもんですね」などとつづり、黒髪が美しい撮影ショットを掲載した。

楯は夏目さんの兄で実業家の小達一雄さんの一人娘。ＮＨＫの連続テレビ小説「あぐり」や映画「鉄道員」、ドラマ「野ブタ。をプロデュース」、時代劇「八丁堀の七人」など数々の作品に出演したが、一時芸能界を引退し、出産や離婚も経験。２０１９年８月のＴＢＳ系「爆報！ＴＨＥ フライデー」では１児の母で、借金の返済に追われながら東京・蒲田駅前のキャバクラに週３回出勤し、月収１５万円で生活していることも紹介された。最近は女優活動を再開させ、今年放送されたＦＯＤオリジナルドラマ「エリカ」に出演。２３年１１月には「実はＬＩＮＥ占い師としてデビュー」したことを明かしていた。