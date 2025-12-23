台湾夜市のゲーム屋台で働く“親日すぎる美女”として話題の21歳女性を直撃。大阪を訪れ「日本の食べ物は本当に美味しい」
スラム街や夜の街を旅する動画で人気を集め、登録者数63万人を誇る旅系YouTuber「EXIT JACK」。その動画に、EXIT JACKのマンペーさんとともに出演し、台湾・士林夜市で働くスタッフとして紹介され、“親日すぎる美女”として大きな反響を呼んだ女性がいる。丞琳（チェン・リン／日本名ジョリン）さんだ。
カタコトながら一生懸命な日本語と愛嬌のある振る舞いが話題に。動画は現在までに163万回再生され、丞琳さんのインスタグラムのフォロワー数も約2000人から3万人に急増。
現在21歳の丞琳さん。「日本でアイドルになることが夢」と語る彼女に、動画がバズった心境や普段の生活についてインタビュー。その素顔に迫った。
◆鳴り止まない通知に驚き「インスタ壊れたのかなって（笑）」
ーーEXIT JACKの動画に出演したきっかけは？
「その日、私は士林夜市のゲーム屋台で働いていたんですが、たまたまEXIT JACKのマンペーさんが遊びに来てくれたんです。マンペーさんはとても親切で、一緒にゲームをしながら話しかけてくれたので、その様子を動画に撮影しました。最初は普通のやり取りだと思っていたんですけど、投稿したら、たくさんの人が私のリアクションや笑顔を褒めてくれて、すぐに話題になりました！」
ーー動画がバズった時の心境は？
「最初は本当にびっくりしました。通知が何度も来て、『インスタ壊れたのかな？』って思ったんですけど、開いたらコメントやいいねがたくさん届いていて、すごく興奮しました。普段通り仕事をしていたのに、自分の笑顔や反応を喜んでもらえるなんて、夢みたいでしたね（笑）」
ーー人気が急上昇した理由は何だと思いますか？
「動画の中での私のリアクションや、夜市で出会うような女の子っぽさがウケたのかな？と思います。自分でも、あの笑顔やリアクションが自然に出せてよかったなと思います（笑）」
ーー日本人に「かわいい」と言われることについてどう思いますか？
「恥ずかしいですけど、とても嬉しいです！ 日本文化が昔から好きなので、日本の方に『かわいい』と言ってもらえることは、本当に励みになります。もっと努力して、より良い人間になりたいって思います」
◆台湾ではごく普通な女の子
ーー台湾では普段、どんな生活をしていますか？
「普段はソーシャルメディアの仕事をして、仕事後は友達と夜ごはんや買い物に行ったり、家でドラマを見たり、犬の散歩をしたりしています。時々、日常の動画や写真を友達にシェアすることもあります。ごく普通の、典型的な台湾の女の子の日常です（笑）」
ーー趣味や特技はありますか？
「ダンスが大好きで、小学3年生から習っていて、大学でもダンス部に所属していました。趣味は人と交流すること。士林夜市でゲーム屋台をやっているので、毎日いろんなお客さんと出会い、喜んでもらえるのが楽しいんです。だからこそ、動画で親しみやすくかわいいと思ってもらえたのかもしれません（笑）」
ーー日本でアイドルになりたいという夢はいつからですか？ 理由も教えてください。
「パフォーマンスをしたり、周りの人を幸せにするのが大好きなんです。ステージで輝いている人は本当にすごいなと思います。ステージに立って歌ったり踊ったりして、みんなに元気を届けるということに本当に憧れます。
夜市の動画をきっかけに、日本人のお客さんがたくさん来てくれて、嬉しそうな反応を見たときに、『日本に私の居場所があるのかも』と思ったんです。それから、日本でアイドルになりたいという気持ちが、より強くなりました」
ーー尊敬している人や憧れの日本アイドルはいますか？
「EXIT JACKさんです。彼のYouTube動画は全部見ています。世界中を旅して、多くの人と出会い、文化を理解しようとする姿が本当に素晴らしいです。私も彼のように、世界の隅々まで温かさを届けられたらいいなと思います」
