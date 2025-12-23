¡Ø¥É¥ê¡¼¥àÅìÀ¾¥Í¥¿¹çÀï¡Ù2026Ç¯¤â³«ºÅ¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÉÍÅÄ²í¸ù¡¡¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â¡ÚÅì·³¡¦À¾·³°ìÍ÷¡Û
¡¡TBS¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤«¤é¿·Ç¯¹±Îã¤Î¡Ø¾Ð¤¤¤Î²¦¼Ô¤¬Âç½¸·ë¡ª¥É¥ê¡¼¥àÅìÀ¾¥Í¥¿¹çÀï2026¡Ù¡Ê¸å9¡§15¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ë¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤éº£ÏÃÂê¤Î¼ã¼ê¤Þ¤ÇÄ¶¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì»ê¶Ë¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤Àµ·î¤òÆø¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËµÈÅÄÍÓ¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤â¡Ä¹ë²Ú·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è
¡¡2014Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ð¾ì·Ý¿Í¡¢¹ë²Ú31ÁÈ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î15ÁÈ¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤¤¤¦¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡ÙÎòÂå²¦¼Ô¤«¤é¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025Ç¯Âç²ñ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿3449ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£±£¸ÂåÌÜ¥¥ó¥°¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¡ºÍ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤¿¤Á¤âÂç½¸·ë¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î²¦¼Ô¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¶Ó¸ñ¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢²Ã¤¨¤Æ¡ØM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤ÇÂçÀÜÀï¤ÎËö¡¢3°ÌÆþ¾Þ¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬»ê¶Ë¤ÎÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌö¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¥í¥Ã¥Á¤Ê¤É31ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬Âç½¸·ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Àµ·î¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë·Ý¿Í¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È¤Î¥×¥í¤«¤éÂç¸æ½ê¤Þ¤Ç¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤¤ªÀµ·î¤ò¤È¤Ë¤«¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¼î¶Ì¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Åì·³¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É
¥¨¥Ð¡¼¥¹
¥µ¥ë¥´¥ê¥é
¤·¤º¤ë
¥·¥½¥ó¥Ì
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È
¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯
¥Ê¥¤¥Ä
¶Ó¸ñ
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯
¥Ð¥¤¤¤ó¤°
¥Ï¥Ê¥³
¥é¥¤¥¹
À¾·³¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á
¶õµ¤³¬ÃÊ
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷
¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë
¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó
ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º
¹È¤·¤ç¤¦¤¬
¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤
¥í¥Ã¥Á
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£
¤È¤Ë¤«¤¯Àµ·î¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë·Ý¿Í¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê
¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó
¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ï¤ó
ÅÏÊÕÀµ¹Ô
¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í
