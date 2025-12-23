読売新聞社の１９〜２１日の全国世論調査では、政党支持率で野党の明暗が分かれた。

野党第１党の立憲民主党は、前回調査（１１月２１〜２３日）から１ポイント減の４％と低迷から抜け出せない一方、国民民主党は前回比３ポイント増の７％に伸ばし、３か月ぶりの野党首位に返り咲いた。

立民の支持率は７月の８％から下落傾向が続いており、党内では次期衆院選への危機感が広がっている。２２日は党勢が弱い西日本での支持拡大を図るため、野田代表が広島県呉市を訪問し、養殖カキの大量死に苦しむ業者と意見交換した。

野田氏は意見交換後、記者団に「（高市首相は）明快に話すことが支持されているが、危ういこともある。それを厳しくただすのが我々の役割だ」と語った。

一方、国民民主も７月の１１％から低落傾向だったが、今回調査では持ち直した。１８日に行われた玉木代表と高市首相の会談で、所得税の非課税枠「年収の壁」を国民民主の要望に沿う形で１７８万円まで引き上げると決めたことが好感されたとみられる。党幹部は「一喜一憂しても仕方ない。地道にやるだけだ」と気を引き締めた。

参政党は前回調査から１ポイント減の４％にとどまった。７月の参院選で躍進し、８月は１２％で野党首位となったが、高市内閣の発足を受けた１０月では７％に下落し、低迷が続いている。保守色の強い高市内閣が高い支持率を維持する中、支持が流れているとの見方も出ている。