「もう一生会いたくない」20年以上続いた“男女の友情”があっけなく崩壊したワケ――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月25日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
古めかしいながら、今も一定の割合で議論され続ける馬鹿馬鹿しい恋愛テーマのひとつとして、「男女の友情は成立するのか」という議題がある。
そこで語られる論点は、恋愛感情や性欲が発生してしまう可能性であるが、そうしたものが仮に混ざったところで、友情に翳りが生まれるかはまた別問題であろうに。
今回はこの定説を裏返すかのように、当人同士の恋愛感情等のもつれではない形で、「男女の友情」が終焉してしまった女性に話を聞いた。
唯一無二の幼馴染みと縁を切ったばかりの渡辺望結さん（仮名・20代）いわく、「もう一生会いたくない」とのこと。相手は一体なにをしでかしたのだろうか。
◆家族同然の存在だったのに……
「先月まで親友だったAとは、幼稚園から一緒で20数年来の仲。母親同士がママ友として仲良しだったこともあり、家族ぐるみの親友だったんです。
いや、親友どころか、ほとんどきょうだいみたいに成長してきたので、お互いに恋心が芽生えることは一切なかったんです。よくある噂や冷やかしもないほど、徹底した“家族感”でしたね（笑）。
大学は別のところに進学したものの、仲のよさは変わらず、2人で飲みに行くこともしょっちゅうでした。どんな悩みも打ち明けていましたし、それぞれお互いの恋人を紹介しあうような関係です。Aこそが一番の大親友でした。
どちらかの家に泊まることもあったのですが、もちろん肉体関係になることもまったくありません。生涯の親友もとい、家族同然の存在だと思っていたので、今は心にぽっかり穴が空いているような状態です」
◆隠し事はなかったはずなのに、彼女がいた？
家族のような間柄だったという渡辺さんとAさん。深く結ばれた友情を揺るがしたのは、Aさんの信じがたい行動が原因だった。
「ある日、Aの家に泊まりに行くと、たまたまスマホの通知が見えたんです。ちょうどAがコンビニへ買い物に行っていて暇していたし、なにより聞いたことのない女性からのLINEの通知で。あとで聞き取り調査をしてやろうと、つい覗いてしまいました。
弁解しておくと、お互いのスマホのパスコードを知っているくらいに、隠し事はなかったはずなんです。そんな軽い興味本位でLINEを見てみると、女性とラブラブなメッセージを送りあっていました。
彼女ができたんだと思い、帰ってきたAにLINEを見たことを明かしながら聞いたのですが、なぜかよそよそしい態度で。女性の詳細は教えてくれなかったんです。これまでは、付き合っている彼女のことは何でも教えてくれたのに……なんか変だなと、強い違和感が残りました」
◆なぜか“既婚者設定”でやり取りする不思議
とはいえ恋人同士ではないわけで、Aさんがどんな女性と交際していようが関係ないと、渡辺さんは深く追求することはしなかった。しかし、Aさんは後ろめたい遊びをしていたばかりか、勝手に渡辺さんを巻き込んでいたことがのちに判明する。
「後日、Aの家に遊びに行くと、またスマホを見るチャンスがありました。ずっと気になっていたので、例の女性とのLINEの中身をチェックしたのですが、もうそれが衝撃の内容で……。
Aは自分が既婚者だと偽って、その証拠として私と遊びに行った時に撮影したツーショット写真を相手に送っていたんです。ようは、私のことを妻だと嘘をついて、その女性とやり取りしていました。しかも、送っている写真は1枚だけじゃなく、私だけが写っている写真まで丁寧に送っていたんです」
