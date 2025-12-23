『おままごと遊び』に巻き込まれてしまったというチワワさん。『巻き込まれた』という表現が伝わりすぎる、感情が溢れ出てしまったチワワさんの表情は記事執筆時点で61.4万回を超えて表示されており、4.4万件のいいね、多くのコメントが寄せられることとなりました。

『おままごと遊び』に巻き込まれた犬

Xアカウント『@mochimitsuba』に投稿されたのは、チワワ「みつば」ちゃんのお姿。

この日もご家族と共にのんびり穏やかな時間を過ごしていたというみつばちゃん。その中で、『おままごと遊び』に巻き込まれてしまうこととなったのだそう。

感情が溢れ出てしまう光景に反響

並べられたおもちゃの前にお行儀良くおすわりしていたというみつばちゃん。

おままごと遊びが始まることを察知したのか…その目は遠くを見つめており、完全に悟りを開いていた模様。

三角の可愛いお耳は心なしか元気を失い後ろに倒れ、普段は大きく開かれている瞳は、半分ほどしか開いていなかったのだとか。

『諦めの境地』なんて言葉を彷彿とさせるみつばちゃんのそのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「目がｗｗｗ」「うんざりーぬ」「可愛いほんと好き」「付き合ってらんねえって感じ」「勘弁してくれ…」「可愛すぎ」など多くのコメントが寄せられています。

まあるいフォルムが魅惑的な女の子♡

みつばちゃんは、現在7歳の甘えん坊な女の子。元繁殖犬なのだそうで『必ず幸せにする』と誓ってお迎えされたのだそう。

飼い主さんの前ではとっても無防備で、まるで小さな子どものように上手にお布団を使って眠るお姿はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに幸せに暮らすみつばちゃんの姿は、日々チワワの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

