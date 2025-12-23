あまりにも子煩悩すぎるシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「愛情が半端ない」「優しいお姉ちゃん」「警備お疲れ様です…！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんを溺愛している大型犬→来客があると、守るかのように…家族愛を感じる『素敵な行動』】

子煩悩ないちみちゃん

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」では、シベリアンハスキーの『いちみ』ちゃんの可愛い姿が紹介されています。お転婆でツンデレな一面があるといういちみちゃんですが、実はとっても子煩悩。ご夫婦の間に生まれた赤ちゃんを、弟のように大切にしているといいます。

この日、いちみちゃんの家に親戚が訪ねてきました。赤ちゃんが生まれて初めての来客だったため、いちみちゃんは警戒モードに！普段は人懐こいいちみちゃんですが、親戚たちが赤ちゃんにイタズラをしないよう、遠吠えをして注意喚起していたといいます。

何度も赤ちゃんの様子を確認しに行き、安全だと判断してからやっとご挨拶を済ませたとか。

奪われた赤ちゃん…！？

いちみちゃんは、赤ちゃんを抱っこしようとする親戚を牽制するため、ベビーベッドに張り付いたそうです。しかし赤ちゃんは親戚の腕の中へ…。慌てたいちみちゃんは、「弟を連れて行かないで！」と言わんばかりに後を着いて行ったとか。

親戚は赤ちゃんをあやしているだけでしたが、いちみちゃんには安全性が掴めません。ソファの上に登って、オロオロと赤ちゃんの姿を注視していたといいます。

忙しなく揺れる母心

赤ちゃんがベッドに戻されると、いちみちゃんはほっと一安心。ベビーベッドを覗いて無事を確認すると、ママにマッサージをしてもらいました。その心地よさに、しばし母性を忘れるいちみちゃん…。しかし、ベビーベッドから声が聞こえると、すぐに駆けつけて安全を確認していたそうです。

ボディガードとして任務遂行したいちみちゃんには、オヤツが与えられたとか。お気に入りのオヤツを食べている間は、赤ちゃんの声が聞こえても気にしていなかったといいます。たくさん食べて、これからも育児を頑張ってほしいものですね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多いようです。「こんな完璧なボディガード他にいない」「本当に優しくて頼りになるお姉さん」「こっちまでニコニコしてしまいました」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」には、いちみちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。