女優波瑠（34）と俳優高杉真宙（29）が23日、双方のインスタグラムを更新。結婚を発表した。SNS上では、2人が2年半前に初共演した連続ドラマの番組宣伝の際、ツーショットで「家事の分担」について答える切り取り動画が拡散され、その雰囲気に反響が広がっている。

2人は23年4月期のフジテレビ系連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で初共演した。X（旧ツイッター）では、2人が当時同局系ニュース番組にツーショットで出演し、並んで同ドラマについての質問に答えている切り取り動画がアップされ、拡散されている。

そこではドラマの内容にちなみ、アナウンサーから「現実世界でパートナーと暮らすとなった時に、家事の分担はどうしていきたいなと思いますか？」と質問された波瑠は「忙しさのタイミングとかもあると思います。できる時はやるけど、やっぱりお願いしたい時もあるかなっていうのが…支え合えたらいいですよね」と返答。高杉も「自分も進んでやっていきたいですし、そこはお互い決めずに“やれる時にやる”とかのほうがいいのかな、と思います」などと話した。

アナウンサーから「“この家事はパートナーにまかせたいな”っていうものってあると思うんですけど…」とさらに聞かれると、波瑠は「私は家で”バナナ“とかいうTシャツ着てるから、ゴミ出しに行ってほしいかな」と答え、高杉が大笑いするなど、当時から夫婦を思わせる”いい雰囲気“を醸し出していた。