バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた“冬のバイクあるある”的な思い出をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

⇒✅【みんなの「冬のバイクあるある」】を無料でイッキ読み!

「渋滞にはまらないので、イライラしない」(女性／54歳)

「空いている道路でツーリングできる」(男性／45歳)



春や秋はバイクツーリングに最適な季節ですが、これはクルマや電車の行楽客にとっても同じなので、やはり観光名所は大混雑しています。最近は外国人観光客も増えたためか、有名なところは以前にもまして混雑しているようです。

秋も終わって寒くなってくると、行楽客も少なくなるので道路や観光名所はかなり空きます。防寒装備が完璧なら、渋滞や人混みもなく快適にツーリングが楽しめたりするんですよね。ただし、気温が低すぎると日中でも日陰などの凍結リスクがあるので注意してくださいね!

⇒✅【みんなの「冬のバイクあるある」】を無料でイッキ読み!

調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

ツハラ☆リョウ デザイン業に従事する「便利屋」。ライフワークは「手段を問わず人を笑わせること」。 この著者の記事一覧はこちら