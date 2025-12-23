高杉真宙＆波瑠、結婚発表「わたしのお嫁くん」で初共演
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の高杉真宙（29）と女優の波瑠（34）が23日、双方のSNSで結婚を発表した。
【写真】波瑠、ウェディングドレス姿披露
2人はそれぞれのInstagramで連名で結婚を発表。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」とつづり、「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。波瑠はウェディングドレス姿と白無垢姿も披露している。
2人はドラマ『わたしのお嫁くん』（2023年／フジテレビ系）で初共演を果たした。（modelpress編集部）
高杉は1996年7月4日生まれ。2009年に俳優デビュー。映画「カルテット！」（2012年）で映画初主演を果たした。以降、NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」（2022〜2023年）、「となりのナースエイド」（2024年／日本テレビ系）、NHK大河ドラマ「光る君へ」（2024年）、映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-」（2023年）など話題作に出演している。
波瑠は1991年6月17日生まれ。2006年、ドラマ「対岸の彼女」でデビュー。「14歳の母」で連ドラ初出演、NHK連続テレビ小説「あさが来た」（2015年）でヒロインを務めた。主な出演作は「G線上のあなたと私」（2019年／TBS系）、「わたしのお嫁くん」（2023年／フジテレビ系）、「フェイクマミー」（2025年／TBS系）など。
関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様
私ごとで大変恐縮ではありますが、
この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。
仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。
未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
令和7年12月23日
高杉真宙
波瑠
