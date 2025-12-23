近畿地方では、24日(水)と25日(木)は広く天気が崩れますが、気温が高く、雨のクリスマスになるでしょう。26日(金)の仕事納めは一転して強い寒気が流れ込み、雪や厳しい寒さに見舞われる見込みです。大阪や神戸でも初雪が観測される可能性があります。気温の変化がかなり大きくなりますので、体調管理に十分ご注意ください。

24日(水)〜25日(木)は雨で気温が高め 26日(金)は雪で気温大幅ダウン

・24日(水)〜25日(木)の日中

前線を伴った低気圧が日本海を進み、近畿地方には湿った空気が流れ込む見込みです。24日(水)のクリスマスイブは、早朝にかけて南東側の地域を中心に雨が降り、カミナリを伴って激しく降る所があるでしょう。その後はいったん雨がやむものの、昼ごろからは近畿地方の広い範囲で断続的に雨が降る見込みです。25日(木)のクリスマスも、午前中は広く雨が降り、北部では午後も雨の降る時間があるでしょう。気温は朝晩と日中ともに平年より大幅に高い所が多く、平地では降るものは雪ではなく雨となりそうです。



・25日(木)の夜〜26日(金)

別の低気圧が日本海を通過したあと、近畿地方の上空に強い寒気が流れ込む見込みです。25日(木)の夜は、北部の山地では雨から雪に変わり、平地でも次第に雪が降りだすでしょう。26日(金)は仕事納めという方も多いと思いますが、北部では断続的に雪や雨が降り、中部と南部でも雪や雨の降る所がある見込みです。今シーズンまだ雪が降っていない大阪市や神戸市なども一時的に雪が舞い、初雪が観測される可能性があります。ここ最近は、12月とは思えない暖かさの日が多くなっていましたが、26日(金)は気温が極端に下がり、厳しい寒さとなるでしょう。年末年始を前に、気温の変化で体調を崩さないように十分ご注意ください。

26日(金)は発達した雪雲の帯が近畿北部へ 積雪・凍結に注意

26日(金)は上空の寒気が強く、平地でも降ればほとんど雪になります。降りだしは日本海沿岸部や滋賀県の湖北が中心ですが、雪のエリアは徐々に南下する見込みです。西風と北風がせめぎ合う場所では発達した雪雲の帯が形成され、雪の降り方が強まります。



今回の寒気では、極端に雪が増えて大雪となる可能性は低いですが、平地でも数センチ、山地では数十センチの積雪が考えられます。積雪や路面の凍結により交通に影響が出るおそれがありますので、最新の情報にご注意ください。

雪道の運転 注意するポイントは

雪道で、車を運転する場合は、スノータイヤを装着し、急発進、急停車にならないよう、普段よりもゆっくり慎重に運転してください。車間距離は普段の倍以上とりましょう。トンネルの出入り口や橋の上などは路面が凍結しやすいため、特に注意が必要です。通行止めや渋滞の情報をあらかじめ確認してから出かけましょう。



2輪車(バイクや自転車)は転倒のおそれが非常に高いため、運転しないでください。公共交通機関を利用する場合は、間引き運転や減速運転により、普段より時間がかかり、混雑することが予想されます。運行情報や迂回ルートを確認してから行動してください。



雪のピークが過ぎてないときに行動すると、大きなケガにつながったり、帰宅困難になったりします。慎重に行動してください。