2025年に誕生45周年を迎えた世界一有名なペンギンの男の子「ピングー」が、ポーチコレクションになってカプセルトイに登場！2025年12月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーで発売されている「PINGU(TM) MODERN ポーチコレクション」(1回400円)は全部で5種類。どれも「PINGU(TM) MODERN」のアートをかわいらしくデザインしている。大人も普段使いできそうな、おしゃれなカラートーンもポイントだ。

「PINGU(TM) MODERN ポーチコレクション」(1回400円)は、12月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに登場


愛らしいピングーとピンガの表情がキュートな「フェイスポーチ」には、ボア生地を使用。ふわふわした触り心地がたまらない。

ピングーフェイスポーチ。ピングーのあいらしい表情が全面に出た仕上がり！


ピンガフェイスポーチ。ウインクするお茶目な表情のピンガは、ピングーの妹だ


同じくボア生地を使ったピングーの「フェイス巾着」は、収納できるアイテムの幅が広がるマチ付きに。巾着の口をキュッと絞れば、ニッコリ笑顔のピングーが出現する。

ピングーフェイス巾着。巾着全体でピングーの顔を表現した大胆なデザイン


「トートバッグ」は、縦幅300ミリのBIGサイズ。小さく折りたたんでいつものバッグに忍ばせ、広げればA4サイズも収納できる。学校や職場で活躍すること間違いなし！

トートバッグには、ピングーを大きくデザイン。取っ手が赤いところもかわいい！


「BIG巾着」は、弁当箱も収納できるサイズに。かわいいデザインで、使い勝手も抜群！かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムで、日常をすてきに彩ってくれる。

BIG巾着は、楽しく遊ぶピングーとピンガをたくさんあしらったにぎやかなデザインに！


いつでもピングーと一緒にいられる、日常使いできそうなアイテムばかりが勢ぞろい。目指せ、コンプリート！

