新作カプセルトイ「PINGU(TM) MODERN ポーチコレクション」がかわいすぎる！ピングーのフェイス型ポーチや巾着をゲット
2025年に誕生45周年を迎えた世界一有名なペンギンの男の子「ピングー」が、ポーチコレクションになってカプセルトイに登場！2025年12月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーで発売されている「PINGU(TM) MODERN ポーチコレクション」(1回400円)は全部で5種類。どれも「PINGU(TM) MODERN」のアートをかわいらしくデザインしている。大人も普段使いできそうな、おしゃれなカラートーンもポイントだ。
愛らしいピングーとピンガの表情がキュートな「フェイスポーチ」には、ボア生地を使用。ふわふわした触り心地がたまらない。
同じくボア生地を使ったピングーの「フェイス巾着」は、収納できるアイテムの幅が広がるマチ付きに。巾着の口をキュッと絞れば、ニッコリ笑顔のピングーが出現する。
「トートバッグ」は、縦幅300ミリのBIGサイズ。小さく折りたたんでいつものバッグに忍ばせ、広げればA4サイズも収納できる。学校や職場で活躍すること間違いなし！
「BIG巾着」は、弁当箱も収納できるサイズに。かわいいデザインで、使い勝手も抜群！かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムで、日常をすてきに彩ってくれる。
いつでもピングーと一緒にいられる、日常使いできそうなアイテムばかりが勢ぞろい。目指せ、コンプリート！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 JOKER.
