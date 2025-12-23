【脳トレ】言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 一見簡単そうでも、ひらめき力が試される問題です。

言葉に隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ」！

一見シンプルですが、共通するひらがなに気づけるかどうかがポイントの問題です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなは何でしょうか？

□□でん
こう□□
□□ねん
よ□□

正解：てい

正解は「てい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「てい」を入れると、次のようになります。

ていでん（停電）
こうてい（工程、校庭など）
ていねん（定年）
よてい（予定）

すべて、実際に使われている正しい言葉になります。

共通するひらがなを見つけるタイプのクイズは、語彙力とひらめきの両方が試されますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)