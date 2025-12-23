【ひらがなクイズ】語彙力とひらめきがカギ！ 空欄に共通するひらがな2文字は？
言葉に隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ」！
一見シンプルですが、共通するひらがなに気づけるかどうかがポイントの問題です。
□□でん
こう□□
□□ねん
よ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「てい」を入れると、次のようになります。
ていでん（停電）
こうてい（工程、校庭など）
ていねん（定年）
よてい（予定）
すべて、実際に使われている正しい言葉になります。
共通するひらがなを見つけるタイプのクイズは、語彙力とひらめきの両方が試されますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
