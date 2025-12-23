「ヒザが悲鳴あげとるぞ」阿波みなみ、お姫様抱っこショットが話題に！ 「目がキマっている」
コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。お姫様抱っこする姿を公開し、話題となっています。
【写真】お姫様抱っこをする阿波みなみ
「こんな鬼の形相のお姫様抱っこ、初めて見たわ」阿波さんは「ハーイ!! あたしよりカワイイ子は退場でーす!!」とつづり、2枚の写真を投稿。サンタクロースのコスプレをする美女を、阿波さんがお姫様抱っこしています。目と口を大きく開き、迫力のある形相をしているのが印象的です。
ファンからは「かおwww」「目がキマっている」「こんな鬼の形相のお姫様抱っこ、初めて見たわ」「ヒザが悲鳴あげとるぞ」「サザエさんかと思った」などの声が寄せられました。
「ケーキが小さくみえる」18日には「本日、阿波みなみ29歳になりました」と報告した阿波さん。掲載した動画では、バースデーケーキのろうそくを阿波さんが鼻息で消しています。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ケーキが小さくみえる」「鼻で消すの可愛すぎる(笑)」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
