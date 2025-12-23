◆

現地時間22日、ニューヨーク・メッツはアスレチックスとのトレード成立を発表。ジェフ・マクニール内野手（33）を放出し、ヨーダン・ロドリゲス投手（17）を獲得した。

マクニールは2013年のドラフトでメッツに入団し、2018年にMLBデビュー。2019年には打率.318、23本塁打、OPS.916とキャリアハイの活躍を収め、オールスターゲームに初選出された。2022年にはナ・リーグトップの打率.326を記録し、シルバースラッガー賞を獲得。2023年にはアメリカ代表としてWBCにも参戦した。

守備では二塁を中心に三塁、外野も守り、メッツ一筋8年間で通算打率.284、OPS.779をマーク。2023年開幕前に4年総額5000万ドルの延長契約を結んだが、今季は122試合で打率.243、12本塁打、OPS.746という成績に終わり、契約最終年を前に放出されることとなった。

今オフのメッツは主砲ピート・アロンソがFAとなってオリオールズに、11月には2030年まで契約が残っていた生え抜き外野手ブランドン・ニモもレンジャーズにトレード放出。二塁手のマーカス・セミエンを獲得したため、マクニールも放出候補として見られていた。主力野手の相次ぐ流出により、2021年加入のフランシスコ・リンドアが現在の40人枠内における最古参選手となっている。

なお、アスレチックスは新人王に輝いたニック・カーツ、同投票2位のジェイコブ・ウィルソンら若手の多い打線に経験豊富なベテランを補強。マクニールの今季年俸1575万ドルのうち575万ドルをメッツから受け取り、同年俸での来季契約オプションも含まれている。