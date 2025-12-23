パドレスは22日（日本時間23日）、韓国プロ野球・キウムからポスティングシステムで大リーグ移籍を目指していた宋成文（ソン・ソンムン）内野手（29）と4年契約で合意したと正式発表した。ESPNなど複数の米メディアによると、4年総額1500万ドル（約23億5000万円）という。

ソン・ソンムンは韓国プロ野球・キウムで今季144試合に出場し、打率・315、26本塁打、90打点、25盗塁、OPS・917を記録。11月15、16日に行われた侍ジャパンとの強化試合にも韓国代表として出場し、第1戦の4回に広島・森浦から本塁打を放った。

KBO通算は9年間で824試合、打率・283、80本塁打、454打点。

4年総額1500万ドルの内訳は契約金100万ドル、2026年の年俸が250万ドル、2027年は300万ドル、2028年は350万ドル。2029年は400万ドルで選手側のオプションが付き、2030年は相互オプションで700万ドルまたは100万ドルのバイアウトで退団できる。

韓国メディア「OSEN」によると、ソン・ソンムンはこの日、米国から韓国に帰国。仁川国際空港で取材に応じ「数年前まで自分がアメリカに行くと想像出来なかった人が多いと思うが、私もそうだった。なので、非常に満足のいく契約」と笑みを浮かべた。

パドレスを選んだ理由について「多く配慮してくれたし、成功できると自信を与えてくれた。アメリカ、韓国のエージェントと相談して決めた」と説明した。

本職の三塁にはマチャドがいるため、内野競争で別のポジションを勝ち取る必要が出てきそうだが「アメリカは最高の舞台なので、正直どのチームに行っても競争するのは当然。競争しながら良い姿を見せないと」と意欲。昨季までパドレスに所属していたキウムの先輩、金河成（キム・ハソン）も競争の末、遊撃のレギュラーを勝ち取っただけに「ハソン先輩がアメリカに行って競争に生き残り、良い選手たちと競争しながら成長したように、私も準備をしっかりします」と意気込んだ。

また、同じ三塁手のマチャドについて「学生時代からずっと見てきた選手。一緒にプレーするのが楽しみ」と目を輝かせ、対戦したい投手にはナ・リーグの今季サイ・ヤング賞を獲得したパイレーツ・スキーンズの名を挙げた。

同じナ・リーグ西地区にはキウム時代のチームメートだったドジャースのキム・ヘソン、ジャイアンツのイ・ジョンフが在籍しており「アメリカで新しい環境に適応していく中で、きっと孤独な時期がある。でも、同じ地区に仲の良いジョンフ、ヘソンがいること自体が心の支えになる」と感謝した。

メジャー1年目の目標は「ロースターに入りたい。それが第一の目標」と語った。