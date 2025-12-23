東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.05　高値157.75　安値156.71

158.67　ハイブレイク
158.21　抵抗2
157.63　抵抗1
157.17　ピボット
156.59　支持1
156.13　支持2
155.55　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1762　高値1.1769　安値1.1706

1.1848　ハイブレイク
1.1809　抵抗2
1.1785　抵抗1
1.1746　ピボット
1.1722　支持1
1.1683　支持2
1.1659　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3461　高値1.3478　安値1.3371

1.3609　ハイブレイク
1.3544　抵抗2
1.3502　抵抗1
1.3437　ピボット
1.3395　支持1
1.3330　支持2
1.3288　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7918　高値0.7959　安値0.7916

0.7989　ハイブレイク
0.7974　抵抗2
0.7946　抵抗1
0.7931　ピボット
0.7903　支持1
0.7888　支持2
0.7860　ローブレイク