東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.05 高値157.75 安値156.71
158.67 ハイブレイク
158.21 抵抗2
157.63 抵抗1
157.17 ピボット
156.59 支持1
156.13 支持2
155.55 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1762 高値1.1769 安値1.1706
1.1848 ハイブレイク
1.1809 抵抗2
1.1785 抵抗1
1.1746 ピボット
1.1722 支持1
1.1683 支持2
1.1659 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3461 高値1.3478 安値1.3371
1.3609 ハイブレイク
1.3544 抵抗2
1.3502 抵抗1
1.3437 ピボット
1.3395 支持1
1.3330 支持2
1.3288 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7918 高値0.7959 安値0.7916
0.7989 ハイブレイク
0.7974 抵抗2
0.7946 抵抗1
0.7931 ピボット
0.7903 支持1
0.7888 支持2
0.7860 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値157.05 高値157.75 安値156.71
158.67 ハイブレイク
158.21 抵抗2
157.63 抵抗1
157.17 ピボット
156.59 支持1
156.13 支持2
155.55 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1762 高値1.1769 安値1.1706
1.1848 ハイブレイク
1.1809 抵抗2
1.1785 抵抗1
1.1746 ピボット
1.1722 支持1
1.1683 支持2
1.1659 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3461 高値1.3478 安値1.3371
1.3609 ハイブレイク
1.3544 抵抗2
1.3502 抵抗1
1.3437 ピボット
1.3395 支持1
1.3330 支持2
1.3288 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7918 高値0.7959 安値0.7916
0.7989 ハイブレイク
0.7974 抵抗2
0.7946 抵抗1
0.7931 ピボット
0.7903 支持1
0.7888 支持2
0.7860 ローブレイク