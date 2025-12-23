東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6657 高値0.6660 安値0.6606
0.6730 ハイブレイク
0.6695 抵抗2
0.6676 抵抗1
0.6641 ピボット
0.6622 支持1
0.6587 支持2
0.6568 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5794 高値0.5801 安値0.5741
0.5876 ハイブレイク
0.5839 抵抗2
0.5816 抵抗1
0.5779 ピボット
0.5756 支持1
0.5719 支持2
0.5696 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3749 高値1.3805 安値1.3736
1.3860 ハイブレイク
1.3832 抵抗2
1.3791 抵抗1
1.3763 ピボット
1.3722 支持1
1.3694 支持2
1.3653 ローブレイク
