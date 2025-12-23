東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6657　高値0.6660　安値0.6606

0.6730　ハイブレイク
0.6695　抵抗2
0.6676　抵抗1
0.6641　ピボット
0.6622　支持1
0.6587　支持2
0.6568　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5794　高値0.5801　安値0.5741

0.5876　ハイブレイク
0.5839　抵抗2
0.5816　抵抗1
0.5779　ピボット
0.5756　支持1
0.5719　支持2
0.5696　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3749　高値1.3805　安値1.3736

1.3860　ハイブレイク
1.3832　抵抗2
1.3791　抵抗1
1.3763　ピボット
1.3722　支持1
1.3694　支持2
1.3653　ローブレイク