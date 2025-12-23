昨シーズンに27万着を販売したというゲオのルームウェア「スウェット上下セット」。今シーズンも店舗及びゲオ公式通販サイト「ゲオオンラインストア」で販売開始となっています。

「大変ありがたいことにお客さまからご好評を頂き、好調に推移しております。現在のところ、昨シーズンを上回るペースで販売させて頂いております。昨シーズンよりも増産しており、実績も増加を見込んでいます」という株式会社ゲオ リテール商品部 リテール商品3課の後藤健二さんに人気の理由などを話してもらいました。

「ついで買い」で人気に

中古スマホやゲームの購入、DVDレンタルなどを目的にご来店いただいたお客さまに、「ついで買い」していただいていることが大きいと考えています。上下セットでも税込1000円以下というお手頃な価格ですので、気軽に手に取って頂けているようです。

また、今シーズンは昨シーズンより価格を下げた（※税込1098円→988円）だけでなく、より実用的な商品へとリニューアルした点も理由だと考えています。

具体的には洗濯しても乾きやすく、かつペラペラすぎない絶妙な生地の厚み ・長く着ていただけるようトップスに「毛玉防止加工」を追加 ・男女各5色の豊富なカラー展開 ・よりリラックスできるサイズ感への変更など、ユーザー目線での改良を行いましたので、よりご満足いただける商品になっていると自負しております。

売れているのはゲオの顧客にインドア派が多いから？

インドア派の方と親和性は高いと考えています。スウェット上下セットをはじめ、ゲオの各種ルームウェア商品は、「お客さまにより豊かなおうち時間を提供する」ことを目的としています。

リラックスしてご自宅でゲームをしたり、映画を観たりするのに「ちょうどいい」ため、インドア趣味を楽しみたいお客さまには特にご支持頂いていると感じています。

もちろん、ベーシックなデザインですので、インドア派に限らずどんなお客さまのご自宅時間にも気軽に使っていただきたいです。

利益度外視でまず試してもらう

昨今の物価高の状況下ではありますが、今シーズンは生産拠点を中国からバングラデシュに変更・増産するなど、品質を維持・向上しながらコスト効率を最大化する企業努力を行い、この価格を実現しました。

販売戦略に伴った価格改定を段階的に行っており、現在（※取材時）は税込548円で提供しております。

現時点の売価は利益を度外視した数字ですが、まずは利益よりも「一人でも多くの方に試していただくこと」を最優先にしています。

「より快適な着心地」「より暖かく、きれいが長持ち」「豊富なサイズとカラー」へと改良されたゲオのスウェット上下セットは、全国の815店舗及びゲオオンラインストアにて販売中です。※オンラインストアでの販売は1月4日まで（在庫がなくなり次第終了）

カラーはメンズがブラック、グレー、ライトネイビー、グリーン、ネイビー。ウィメンズがブラック、ライトグレー、ネイビー、ダスティピンク、ミントグリーンとなっています。

サイズはメンズがM、L、LL、3L、4L、ウィメンズがM、L、LL。

ゲオオンラインストア（スウェット上下セットは雑貨＞服飾雑貨）

https://ec.geo-online.co.jp/shop/[リンク]

※画像提供：株式会社ゲオホールディングス

(執筆者: 6PAC)