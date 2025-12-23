今回は、職場で戦力外通告され、愕然とした母親のエピソードを紹介します。

「ママはバリバリ働いちゃダメなの…？」

「もともと仕事人間だった私ですが、結婚から数年後に子供を授かり出産。で、子供が生後半年になり育休から復帰し、かわりに夫が育休をとることになりました。

夫が家事育児をしっかりやってくれているから私は仕事に集中できるし、時短勤務でもないのに、会社の同僚や上司は私にやたら気を使って、『定時過ぎてるけど大丈夫？』『接待は行かなくていいから』と言ってくるんですが、モヤモヤします。『ママはバリバリ働いちゃダメなの？』と思ってしまいますね。

そんなある日、大きなプロジェクトが動くことになり、育休復帰後成果を出してきた私は、リーダーに選ばれると確信していたんです。ですが、選ばれたのは私よりも仕事ができない後輩の若い男性で……。上司には『まだ子供が小さいだろ……？』『今はリーダーをするタイミングではないってだけだ』と言われましたが、納得できません。戦力外通告されたと思い、むなしくなりました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2023年10月）

▽ とはいえプロジェクトのリーダーに選ばれる理由は、仕事で成果を出していることだけではないでしょうから、なんとも言えないところはあります。ただ、「母親だからって過剰に配慮しないでほしい」という気持ちは分かりますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。