NCTメンバーMARK（マーク）の初ソロアルバム「The Firstfruit」が、米ビルボード選定に「今年最高のK−POPアルバム」1位に挙がった。

4月にリリースした同曲は、18日にビルボードの公式ホームページで発表した「2025年最高のK−POPアルバム25」で首位となり、MARKのグローバルな影響力を認めた。

ビルボードは「『The Firstfruit』は、MARKの存在感を一気に刻印させた印象的な作品だ。飛行機に乗って行き来しながら過ごした時間からホームシック、母親に対する懐かしさまでMARKの個人的な経験を率直に盛り込んだ。このアルバムは最初から最後までMARKの視線についていく1つの旅程で、リスナーをMARKの内面に深く引き込む」と説明した。

MARKの初ソロアルバム「The Firstfruit」は、タイトル曲「1999」を含む全13曲で構成されており、故郷トロント、初移住地ニューヨーク、学生時代を過ごしたバンクーバー、アーティストとしての夢を実現するソウルなど、MARKのしっかりした基盤になってくれた4つの都市に沿って描いた率直な話だ。