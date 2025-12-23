２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２７ドル高 ハイテク株堅調 ２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２７ドル高 ハイテク株堅調

２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比２２７．７９ドル高の４万８３６２．６８ドルと３日続伸した。先端半導体「Ｈ２００」について中国向けの出荷開始を目指していると報じられたエヌビディア＜NVDA＞が買われるなど、ハイテク関連株が堅調に推移し、投資家心理を上向かせた。



メルク＜MRK＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞、セールスフォース＜CRM＞が株価水準を切り上げたほか、オラクル＜ORCL＞が上伸。クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス＜CWAN＞やＴ１エナジー＜TE＞が急騰した。一方、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞やナイキ＜NKE＞が軟調。ステランティス＜STLA＞やドミニオン・エナジー＜D＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は１２１．２０ポイント高の２万３４２８．８２と３日続伸した。アルファベット＜GOOG＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞が底堅く、マイクロン・テクノロジー＜MU＞やアステラ・ラブス＜ALAB＞が頑強。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー＜WBD＞やパラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が高く、ロケット・ラボ＜RKLB＞が急伸した。半面、アップル＜AAPL＞やネットフリックス＜NFLX＞、ウォルマート＜WMT＞が冴えない展開。シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス＜STX＞が売られ、トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ＜DJT＞やティルレイ・ブランズ＜TLRY＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS