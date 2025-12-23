２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．０１ドル（＋１．４９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４６９．４ドル（＋８２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６７９０．６セント（＋１０６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１５．５０セント（＋５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４７．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５３．２５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．６９（＋３．５９）
出所：MINKABU PRESS
