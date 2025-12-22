オーデマ ピゲ、漫画家の大槻閑人が手掛けた漫画を公開　創業150周年を記念

スイスのウォッチブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」が、創業150周年を記念し、漫画家の大槻閑人によるオリジナル漫画「The Passage of Time 150年の道のり」を制作した。オーデマ ピゲの公式LINEで公開している。

大槻は、第73回「ちばてつや賞」一般部門で準大賞を受賞。「アイターン」や、2024年にテレビドラマ化した「アンメット ―ある脳外科医の日記―」などの作品で知られている。

作品は、ブランドの歩みを漫画を通じて紹介するもので、史実に基づく逸話とフィクションを融合させた4つのストーリーで構成。ブランド創業時をテーマにした「The Beat Goes On」、世界恐慌時代に2代目創業者が挑戦する「Dare to Dream」、ブランドを代表するモデル「ロイヤル オーク」の誕生秘話を描く「The Adventure of Genta」、最新作を紹介する「150 Years Young」が公開され、細部までこだわったという時計描写も見どころとなっている。

