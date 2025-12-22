エアークローゼットがスタイリング体験を贈れるサービス始動　SNSから送付も

女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス「エアークローゼット（airCloset）」を運営する株式会社エアークローゼットが、スタイリング体験を贈ることができる新サービス「エアークローゼット ギフト（airCloset Gift）」の提供を開始した。

【画像をもっと見る】

エアークローゼット ギフトは、プロのスタイリストが選んだ服をレンタルという形で相手に贈るファッションギフトサービス。利用方法は、特集ページからプランとカードデザインを選び、メッセージを添えて購入。発行されるURLをLINEやメール、SNSを通して相手に送付する。相手側は、スタイリストによるパーソナルスタイリングをもとに、選ばれたアイテムをレンタルで受け取れるという仕組み。日常からクリスマスや誕生日、新生活まで、幅広いシーンでの利用を見込んでいる。

プランは、月1回3着届くライトプラン、月1回5着届くライトプラスプラン、交換し放題のレギュラープランの3種類。それぞれのプランで、期間を1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の中から選ぶことができる。価格は4980円から。

◾️エアークロゼット ギフト：特集ページ