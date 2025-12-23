ちゃんみなが『さんまのまんま』新春SPに登場！恒例・今田耕司の「おすすめ芸人コーナー」では“ちゃんみな賞”も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが、2026年1月2日に放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）に、初出演することが明らかとなった。

■ちゃんみなと明石家さんまが、即興でダンス!?

2024年に結婚、第一子を出産し、2025年に大人気ガールズグループHANAのプロデューサーとして大きな話題となり、初のNHK『紅白歌合戦』出場も決まった、ちゃんみな。

ちゃんみながMCの明石家さんまと初共演したのは約10年前。当時、バラエティに慣れておらず「怖いなあ」と思いながらさんまに挨拶に行ったところ、楽屋に広がっていた光景に驚いたというエピソードを明かす。また子どもの話題では、1児の母親でもあるちゃんみなが「娘にはミュージシャンになってほしくないって思いますね」と話すと、さんまも深く共感し、娘のIMALUが芸能界に憧れを抱かないようにやっていた“ある取り組み”を語る。

ちゃんみなからのお土産は、父親の実家のお正月の定番だという“くるみもち”。餅を茹でている間、なぜかふたりが即興で踊りだすひと幕も。

そして毎年恒例、今田耕司の「おすすめ芸人コーナー」を開催。これまで数多くのブレイク芸人を輩出してきたこの企画に、ちゃんみなが参戦。さらに今年は「ちゃんみな賞」が設けられ、選ばれた1組はこの番組放送直後の『爆笑レッドカーペット 2026新春SP』に出演できる特典も！

ある超若手芸人の完成度の高い漫才に、さんまが「うますぎる…」と複雑な表情を浮かべる場面も。また、独特な世界観の漫談には、ちゃんみなが興味津々。見た目に強烈なインパクトがある芸人の漫才には「レッドカーペットに向いている」とさんまが太鼓判。テレビ初出演となる事務所無所属の芸人が披露するコントは、推薦人の今田でさえ「お正月からこのネタはどうだろうと思った」と悩んだという問題作。果たして“ちゃんみな賞”に選ばれるのは誰なのか。そしてこの中からブレイクする芸人は誕生するのか!?

この他にも、実に13年ぶりのテレビ出演となる里田まいが、夫でプロ野球・読売ジャイアンツの田中将大とともに登場。夫婦そろってのテレビ出演は初となる。そして爆笑問題、又吉直樹（ピース）、ムロツヨシ、木南晴夏もゲストとして出演。見どころ満載の新春スペシャルとなる。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』

2026年

01/02（金）15:40～18:25

出演：明石家さんま

ゲスト：田中将大、里田まい、爆笑問題、又吉直樹（ピース）、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司

■関連リンク

『さんまのまんま』番組サイト

https://www.ktv.jp/mamma/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/