12月29日（月）に決勝を日本テレビ系で放送する小学生世代のサッカー日本一を決める大会「JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会」の応援リーダーに、サッカー日本代表の中村敬斗（なかむら・けいと）選手が就任することが決定しました。

今年10月、強豪・ブラジルから同点ゴールを奪い日本代表の歴史的な勝利に貢献するなど、まさに今飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中の中村選手。現在フランス2部 スタッド・ランスで躍動する中村選手は、実は小学5年生の時（第35回大会）に千葉県代表・柏レイソルU-12の一員としてこの大会で優勝を経験。その後、小学6年生では千葉県の地元クラブ 高野山SSSのエースとして地区大会に出場し、全国大会を目指す経験をしました。

今大会のOBである中村選手と伝える今年の番組テーマは「最高の景色へ、絆で掴む日本一」。日本代表がサッカーW杯優勝という“最高の景色”を目指す今、小学生たちも日本一という“最高の景色”に向かって切磋琢磨します。

＜決勝＞

12月29日（月）10:30〜11:25 日本テレビ系・31局ネットにて放送

＜準決勝＞

日テレスポーツ【公式】YouTubeチャンネル & JFA TV ＆ スポーツナビにて配信

第1試合 12月28日（日）13:58頃〜14:52頃（ライブ配信） 第2試合 12月28日（日）15:18頃〜16:12頃（ライブ配信）

決勝の中継では、ハーフタイムに中村選手の原点である幼少期の過ごし方、そして自らの夢でもある来年の北中米W杯への意気込みもご紹介します。中村選手がいま小学生に伝えたいこととは？必見です！

また、今大会は日テレスポーツ【公式】YouTubeチャンネルおよびJFA TVおよびスポーツナビにて12月28日（日）に行われる準決勝2試合をライブ配信。12月29日（月）に行われる決勝戦に勝ち上がる2チームははたしてどのチームなのか？小学生によるサッカー日本一の座をかけて争う熱い戦いを、スマホやパソコン、タブレットでもお楽しみ下さい。

【中村敬斗選手 コメント】

僕は全国優勝も経験したし、でも県予選で負けてしまった時もありました。悔しさと喜び、どちらも経験した僕が言えることは、悔しさの方が自分を成長させてくれた、ということです。

もちろん勝つに越したことはないと思いますが、県予選で負けてしまった時はもっと自分を高めようって思えましたし、逆に優勝した時は僕はベンチに座っていたので、まだまだやらなきゃなと感じていました。

全力で勝ちに行くことが大事ですけど、負けてしまったからといって悲観する必要はないと思いますし、それを次に繋げることが大事なのかなと思います。

勝っても負けても気にせず、前に進んでほしいなと思います。

【高級和牛、ビーズソファ、中村敬斗選手サイン入り色紙が当たるプレゼント企画】

12月29日（月）の中継では、恒例の“どこよりも早いお年玉企画”と称して、高級和牛、ビーズソファ、そして応援リーダー・中村選手のサイン入り色紙などが当たる視聴者プレゼントを実施します。プレゼントのご応募は、番組内で発表されるキーワードを「日テレサッカー」公式ホームページの応募フォームに記入の上、送信ください。応募期間は、12月29日（月）の中継番組放送開始（午前10時30分）から午後1時00分までとなります。

【放送・配信概要】

解説：北澤豪（元日本代表）

実況：第1試合 澁谷善ヘイゼル（日本テレビアナウンサー）／第2試合 水越毅郎（日本テレビアナウンサー）

日テレスポーツ【公式】YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCWt0yfrBaUk148rxaOp4b4w

◇CS放送 日テレジータス

＜準決勝＞

2026年1月17日（土）16:00〜18:00（2試合フルマッチ）

＜決勝＞

2026年1月18日（日）16:00〜17:15（フルマッチ）※延長の可能性あり

◇日テレサッカー中継SNS

日テレサッカー公式ホームページ https://www.ntv.co.jp/soccer/

日テレサッカー公式X @ntv_football

日テレサッカー公式Instagram @ntv_football

【大会概要】

JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会

大会日程：

2025年12月26日（金）〜12月29日（月）

会 場：

1次ラウンド・ラウンド16 12月26日（金）〜12月27日（土） 鹿児島ふれあいスポーツランド

準々決勝 12月28日（日） 鹿児島県立鴨池補助競技場

準決勝・決勝 12月28日（日）〜12月29日（月） 白波スタジアム

※全会場、鹿児島県鹿児島市

※出場チームは掲載画像の通り