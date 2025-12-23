ÅìÊý¿Àµ¯20¼þÇ¯µÇ°¡ØIDENTITY¡ÙÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¡¡¼çÂê²Î¤Ï½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¤Ë
¡¡ÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film¡ØIDENTITY¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÏËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¿·¶Ê¡ÖIDENTITY¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥à¥Ó¥Á¥§¥²èÁü¤â¸ø³«¤Ë
¡¡2025Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¡£ËÜºî¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎºÆ»ÏÆ°°Ê¹ß¡¢2011Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTONE¡ÙÈ¯Çä¤«¤é2025Ç¯³«ºÅ¤Î20th Anniversary LIVE TOUR ¡ØZONE¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÈLIVE¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¥æ¥ó¥Û¤È¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇËÂ¤¬¤ì¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¡ÈIDENTITY¡É¤ËÇ÷¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î¤Þ¤À¥æ¥ó¥Û¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤È¤â20Âå¤Îº¢¤Î±ÇÁü¤ä¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î¸ø±é¤ÇÆó¿Í¤¬ÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¸Ç¤¤·è°Õ¤ò¶»¤ËÈë¤á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æó¿Í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶õ´Ö¡áRED OCEAN¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤È¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆ»Äø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢ËÜ±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖIDENTITY¡×¤Ë·èÄê¡£¡ãÅìÊý¿Àµ¯¤Î¡ÈIDENTITY¡É¡¢¤½¤ì¤Ï¿Ê¤ß¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¡ä¡£¤½¤ó¤ÊÅìÊý¿Àµ¯¤Î¡ÖIDENTITY¡×¤Î°ìÌÌ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÏÀ©ºîÃæ¤À¡£
¡¡Í½¹ð¤ÈËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ø¼°HP¤¬ËÜÆü12·î23Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥à¥Ó¥Á¥§¥¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¤È¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤âÆ±Æü10»þ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film¡ØIDENTITY¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
