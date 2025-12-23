¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¼ç±éºÇ¿·ºî¡ØÍò¤¬µÖ¡ÙÆüËÜ¸ø³«¤ÏÍèÇ¯2.27¤Ë¡¡°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ÎËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥§¥Í¥ë´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÍò¤¬µÖ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤Ë·èÄê¡£ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤¯¡ØÍò¤¬µÖ¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÀ½ºî¿Ø¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ºÆ¤Ó¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ÆÂ£¤ë¡¢¾×·â¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥í¥ó¥ÆÀ¸³¶Í£°ì¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ØÍò¤¬µÖ¡ÊWuthering Heights¡Ë¡Ù¡Ê1847Ç¯´©¡Ë¡£º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯ÉñÂæ²½¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2015Ç¯¤ËËÙËÌ¿¿´õ¤È»³ËÜ¹Ì»Ë¤Î¼ç±é¤ÇÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë2¿Í¤¬¤³¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1939Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ï¥¤¥é¡¼¡ß¼ç±é¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ª¥ê¥Ó¥¨ÈÇ¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë8ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢1992Ç¯¸ø³«¤Î´ÆÆÄ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥º¥ß¥ó¥¹¥¡¼¡ß¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¡õ¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ºÈÇ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¡¦µÈÅÄ´î½Å¡ß½Ð±é¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºîÈÇ¤¬1988Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤À¡£
¡¡º£¤â¤Ê¤ªÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥§¥Í¥ë¡£´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥×¥í¥ß¥·¥ó¥°¡¦¥ä¥ó¥°¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¡¢·Ú²÷¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ÎÎ¢¤Ë¿Í´Ö¤Î½¹¤µ¤ä¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ò±Ô¤¯¤¨¤°¤ê½Ð¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡ËµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Õ¥§¥Í¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢´öÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¡ØÍò¤¬µÖ¡Ù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿·¤¿¤ËËÂ¤®½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤òÀ®¤¹¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤ò¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¢¥Ò¡¼¥¹¥¯¥ê¥Õ¤ò¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤¬±é¤¸¤ë¡£¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄºî¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ç²øÊªÌò¤ò±é¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÎÈãÉ¾²È¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌî¿´ºî¤ÎÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¾ïÏ¢¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¡¼¥º¡Ê¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¡Ë¡£°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥¸¥ã¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡Ê¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë»£±Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ê¥Ì¥¹¡¦¥µ¥ó¥É¥°¥ì¥ó¤¬·È¤ï¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Ö·¯¤ÏËÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ËÌÉô¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤Ë¤¢¤ë¹Âç¤Ê¹âÂæ¡ãÍò¤¬µÖ (Wuthering Heights)¡ä¡£¤³¤Î¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿Íò¤¬µÖ¤Ë¤¢¤ë²°Éß¥¢¡¼¥ó¥·¥ç¥¦²È¤ÎÈþ¤·¤¤Îá¾î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡Ê¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡Ë¤È¡¢²°Éß¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¸É»ù¥Ò¡¼¥¹¥¯¥ê¥Õ¡Ê¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¡Ë¡£¿ÈÊ¬¤Î°ã¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤è¤ê¿´¤òÄÌ¤¤¹ç¤ï¤»¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ß¤¤¤òµá¤á·ã¤·¤¯¼æ¤«¤ì°¦¤·¹ç¤¦¡£¤À¤¬±Ê±ó¤òÀÀ¤Ã¤¿°¦¤Ï¡¢¿ÈÊ¬¤Î°ã¤¤¡¢¼þ°Ï¤Î¶¶ø¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤Î±²¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Í½´ü¤»¤ÌÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤Î¹Âç¤ÊÂçÃÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿ÈÊ¬¤Î°ã¤¤¤ò±Û¤¨¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¿´¼æ¤«¤ì¤¢¤¦¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤È¥Ò¡¼¥¹¥¯¥ê¥Õ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÈÌµ¼Ùµ¤¡É¤ËÈù¾Ð¤ß¤¢¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¤â¤·¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È¡¢´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Ì¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Æó¿Í¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Î¸µ¤ò°ì»þµî¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥¹¥¯¥ê¥Õ¤¬¡¢¡ÈÂç¿Í¤ÎÃË¡É¤È¤·¤ÆÍÆ»Ñ¤òÀ°¤¨¡¢¤¢¤¿¤«¤â²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤¬¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼æ¤«¤ì¤¢¤¤¡¢°¦¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤È¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¥¹¤·¤è¤¦¡£Æó¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¤â¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î±¿Ì¿¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë±Ç²èÂÎ¸³¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¡¢¾ðÇ®Åª¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜºî¤ò¤è¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¡£2013Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¡ÖI Love It¡×¤ÇÀ¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRAT¡Ù¤¬¡È¥Ö¥é¥Ã¥È¡¦¥µ¥Þ¡¼¡É¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¡õZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ï²»³Ú³¦¤Ç¤â¹â¤¯¡¢Âè67²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï9ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢3ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Âå¥Ý¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤¬±Ç²èÁ´ÂÎ¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÊñ³çÅª¤Ë¼ê¤¬¤±¡¢Êª¸ì¤Ë½É¤ë·ã¤·¤µ¤ÈÑ³¤µ¤òÁ¯Îõ¤Ê¾ð´¶¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¶¯¤¤¾×Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Ï ¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤ò1¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ôºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¡£Á°ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ç¿¼¤¯Àø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡¢¿¿µÕ¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ï¡£¡ØWuthering Heights¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¾ðÇ®¤ÈÄË¤ß¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¹ÓÌî¡¢Å¥¤È´¨¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼¹Ç°¤È¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¡ÖCan¡Çt breathe without you¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂ©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È²Î¤¦¡ØChains of Love¡Ù¤Ï¡¢ÍýÀ¤Ç¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤ ¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉ½¸½¡£ËÜÍ½¹ð¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤È·ã¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¼¡¸µ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥óÌò¤Î¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤È¥Ò¡¼¥¹¥¯¥ê¥ÕÌò¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤Î´é¤¬¶á¤Å¤¡¢º£¤Ë¤â¸ý¤Å¤±¤ò¸ò¤ï¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£²¼¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤µª¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÇ®Åª¤Ê¥³¥Ô¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤¼ÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡×¡Ö¤Ê¤¼¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Æó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÍò¤¬µÖ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
