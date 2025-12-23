『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』、全世界興収543億円の大ヒットスタートを記録 物語の展開を示唆する特別映像も解禁
ジェームズ・キャメロン監督の最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、全世界興収543億円を突破する大ヒットスタートを記録。あわせて、“青の世界に灰色の影が差す”新たなドラマの幕開けを予感させる特別映像が解禁された。
【動画】キャラや物語の行く末を示唆する特別映像
神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた『アバター』シリーズ。その第3弾となる本作では、パンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組んで襲来し、“炎の決戦”が始まる。
先週末に最新作が封切られた本作は、日本国内では12月19日〜21日の3日間で4億8093万9500円、観客25万3520人を動員し、週末動員ランキング洋画実写No.1スタートを記録した。全米では138億円（約8800万ドル／Box Office Mojo調べ 12月22日正午付け、1ドル＝157.41円換算）を叩き出して週末ランキング1位を獲得、全世界興行収入543億円（約3億4500万ドル）を超える超特大ヒットスタートを切った。
また、IMAXでの全世界オープニング成績は67.8億円（約4310万ドル）で2025年No.1。「アバター」の史上最高峰の映像をプレミアムラージフォーマットで体験する観客で劇場が賑わった。ナヴィと人類の熾烈な争いを描いてきた、「アバター」シリーズ第一章の集大成にふさわしい幕開けで、世界中を熱狂の炎で包んだ。
“シリーズ史上最もエモーショナル”との呼び声が高い本作は、壮大なアクションと最高峰の3D技術がもたらす圧倒的な没入感に加え、登場人物たちが紡ぐエモーショナルなドラマが、かつてない極上の映画体験へと昇華。家族の命を奪われたジェイク一家が、深い絆で結ばれながら喪失と向き合い、再び立ち上がっていく姿を丁寧に描き出し、そのドラマチックな展開に世界中で絶賛の嵐が巻き起こっている。
全米映画批評サイト・Rotten Tomatoes（オーディエンススコア）では91％、シネマスコアでもAという高得点を記録。SNS上では、圧倒的な映像クオリティを背景に“映画館で観るべき一本”として称賛の声が広がっており、ドラマ性に心を動かされた観客の反響も数多く見られる。
このたび、キャスト陣がキャラクターたちと物語の行く末を示唆する特別映像が解禁。主人公のジェイクや家族たちがお互いのために奮闘する本編シーンとともに、キャメロン監督やキャスト陣が物語の行く末について語る姿が映し出される。
本作では、物語の核として家族や神秘の星を愛するエモーショナルなドラマが描かれている。ジェイクの養子キリを演じたシガーニー・ウィーバーも「家族、故郷、信じる心を描いた作品」と力強く語る。
また、キャメロン監督は「最先端の3Dシステムで俳優の演技に命を吹き込むことで、ファンタジーの世界が現実となるんだ」と語る。俳優たちの生の演技がキャラクターに落とし込まれることで、物語の感動が最大限に高められているのだ。
その感動の中心に描かれるのが、ジェイクやその家族である。子どもが窮地に追い込まれる場面や、襲い来る脅威に対して“あきらめない心”とともに立ち向かい成長していく姿は、観客の胸を打つ。
そして、ジェイクたち家族の前に最大の脅威として立ちはだかるのが、新キャラクターとなるアッシュ族のヴァランだ。人類と手を組んだヴァランは、圧倒的な軍事力を背景にジェイクやその家族へと迫り来る。やがて勃発する熾烈な戦いの中で、家族の絆は厳しく試され、キリをはじめとする子どもたちの奮闘が物語の行方を左右する重要な鍵となる。ヴァランを演じたウーナ・チャップリンも、「ヴァランの登場によって、美しい青の世界に灰色の影が差し始める」と語っており、ジェイクたちを待ち受ける不穏な展開を印象づけている。
そのほかにも、キャラクターたちが魅せる新たな文化など、創造主キャメロンが描く世界は本作でさらに広がりを見せる。「『アバター』にすべてを捧げている」と覚悟を示すキャメロンが描く、シリーズ第一章の完結となる壮大でエモーショナルな物語から目が離せない。
また、先日発表された第83回ゴールデングローブ賞では、世界的アーティストのマイリー・サイラスが手がけた本作のエンドソング「Dream As One（ドリーム・アズ・ワン）」が主題歌賞にノミネートされ、あわせて作品の成功とスケールを評価する興行成績賞にも名を連ねた。さらに、ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞では“年間トップ映画10作品”の1本に選出。12月5日発表のクリティクス・チョイス・アワードでも視覚効果賞にノミネートされるなど、すでに“史上最高映画”として高い評価と勢いを集めている。
映画館で体験する映像表現の限界を更新し続けながら、普遍的なテーマの先にある唯一無二の物語で世界中の観客を魅了してきたジェームズ・キャメロン。その想像力が生み出す壮大な世界と心揺さぶるドラマを、年末年始はぜひ劇場で体感してほしい。
映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は公開中。
