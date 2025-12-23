“M-1優勝”たくろう・赤木を母校が祝福、ネタに登場「一瞬だけ耳を疑いましたが（笑）」
京都産業大学が12月22日、公式サイトを更新し、卒業生のお笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34歳）について、「M-1グランプリ2025」優勝を祝福している。
公式サイトに在間敬子学長の名義で更新された「【祝・M-1制覇】たくろう 赤木裕さん（本学卒業生）へ」では、「M-1グランプリ2025優勝、誠におめでとうございます！決勝の舞台で『KSD』の名が呼ばれた瞬間、学生、OB、教職員一同、一瞬だけ耳を疑いましたが（笑）、それ以上に大きな笑いと感動をいただきました」と、ネタ中に大学名の略称が登場したことに触れながら、優勝を祝福。
そして「本来、本学は『KSU』ですが、今日から本学は『京都で・すごい・大学（KSD）』を自称いたします」とつづり、「最高の『むすび』をありがとうございました。これからの更なる飛躍を期待しています！」と結んでいる。
赤木は京都産業大学の経営学部出身。優勝が決まった直後には、公式SNSでも「たくろうさん、おめでとうございます！！KSUよりもKSDのほうが一般的になってしまったのではないでしょうか…笑」と祝福していた。
