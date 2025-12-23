フィギュアスケート全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が21日まで、東京・代々木第一体育館で行われた。男子シングルは鍵山優真が優勝。佐藤駿が2位、三浦佳生が3位となった。表彰式で撮られた1枚の写真がファンの間で話題になった。

仲がいい3人がメダルを受け取り、コーチ勢とともに臨んだ記念撮影。スタンドから「かっこいいー！｣の声が飛んだ。優勝した鍵山は、照れるような仕草でお茶目に反応。背後では父の正和コーチが大笑い。柔らかい表情になっていた。

佐藤、三浦に加え、並んだコーチ陣もみんな笑顔になった1枚の写真。X上のファンも様々な反応を示した。

「それぞれのチームの晴れやかな笑顔」

「なかなか珍しい今までに無かった構図」

「なんて幸せなお写真」

「ゆまちの笑顔大好きよ」

「笑顔がそっくりでやっぱ親子」

「鍵山パパが素敵な笑顔」

「親子そっくり……」

その後の選考会を経て、ジュニア時代から切磋琢磨してきた3人がミラノ五輪代表に決定。三浦は「こんな漫画みたいな展開あるんだ」と驚き、佐藤も「今は夢のようだなと思っている」と感慨深げ。鍵山は「大事なシーズンに3人で（全日本の）表彰台に上れたのは大きな意味がある」と喜んだ。



（THE ANSWER編集部）