韓国政府が主導する石油化学部門の構造調整に最初のボタンがかけられた。石油化学企業がいずれも事業再編案を提出してだ。業界では構造調整のソフトランディングに向け政府が具体的な支援策を提示すべきとみている。

産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官は22日に石油化学業界懇談会を開き、「すべての企業が事業再編案を忠実に履行するならば業界自律の設備縮小目標を達成できると予想される」と明らかにした。この日の懇談会にはLG化学代表、ロッテケミカル社長ら石油化学12社の関係者らが参加した。

産業通商資源部によると、麗水（ヨス）、大山（テサン）、蔚山（ウルサン）の3つの石油化学産業団地に属する16のナフサ分解施設（NCC）、プロパン脱水素化（PDH）石油化学企業はいずれも19日までに事業再編案を提出した。韓国政府は「石油化学産業再跳躍推進方向」を通じNCC設備縮小目標を270万〜370万トンと提示していた。これは増設中の施設まで含め韓国のNCC設備総規模1470万トンの18〜25％に相当する。金長官は「先に自救努力、後で支援」の原則を明確にし、「ただ乗りする企業は汎官庁で断固対応するだろう」と警告したりもした。

大山では11月にロッテケミカルとHD現代ケミカルが合併とともに一部設備の稼動を中断する内容を盛り込んだ再編案を提出し、麗水ではLG化学とGSカルテックス間の再編案と、ハンファとDLの合弁会社である麗川（ヨチョン）NCCとロッテケミカル間の再編案を出した。蔚山ではボストンコンサルティンググループ（BCG）に構造調整コンサルティングを任せてきたＳＫジオセントリック、エスオイル、大韓油化の3社が共同で再編案を提出した。

ただ今回の事業再編案は概括的な内容だけ盛り込まれた草案だ。これに対し金長官はこの日、最終事業再編計画書を早くまとめてほしいと呼びかけた。最終案提出が終えられる時期は来年1−3月期になりそうだというのが産業通商資源部の予想だ。ここに正確な縮小対象設備と縮小日程などが具体的に盛り込まれることになる見通しだ。

金長官はこの日「今年が成功的な構造改編に向けた戦略を準備した年なら、来年は構造改編の成否を左右する推進の年になるだろう。李舜臣（イ・スンシン）将軍が12隻の船で鳴梁海戦の勝利を率いたように、この場に集まった12社と政府がひとつのチームになり構造改編の成功に向かって全力疾走しよう」と強調した。

韓国政府は今後企業が最終事業再編計画書を提出すれば承認を経て金融、税制、研究開発、規制緩和など支援パッケージを提供する計画だ。また、核心素材関連研究開発と基盤構築支援案を模索する「化学産業革新アライアンス」も発足させ企業の研究開発需要を最優先支援すると明らかにした。合わせて構造改編過程で衝撃が発生しうる地域の中小・中堅協力企業の雇用に対する支援を含んだ化学産業生態系総合支援対策を来年上半期中にまとめることにした。

業界では電気料金負担緩和など、より実質的な支援策も用意すべきと口をそろえる。国会では公正取引法上の特例規定を盛り込んだ石油化学産業特別法が通過したが、議員案草案に含まれていた電気料金支援規定などは政府の反対で省かれた。特定産業にだけ電気料金を支援する場合、他の産業との公平性問題が発生する可能性があり、世界貿易機関（WTO）の規定などに違反する懸念もあるという理由からだ。

業界関係者は「税制や研究開発支援も当然必要だが、持ちこたえられる実質的な支援案も用意されなければならない。電気料金支援だけでなく債権満期延長、償還猶予など金融支援も並行する必要がある」と明らかにした。