サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が22日に器興（キフン）・華城（ファソン）半導体キャンパスを訪問し次世代半導体技術競争力を点検した。李会長が韓国国内の半導体事業所を訪れたのは2023年10月から2年2カ月ぶりだ。海外重視の歩みに続き国内核心事業所を点検し半導体事業に力を入れる姿だ。

サムスン電子によると、李会長はこの日午前に器興キャンパス内の次世代研究開発施設である「NRD−K」を訪れ、メモリー、ファウンドリー、システム半導体など次世代製品と技術競争力を視察した。NRD−Kは工程微細化にともなう技術的限界を克服し次世代半導体の設計・工程技術を確保するために造成している最先端複合研究開発団地だ。サムスン電子は2030年までにNRD−Kに20兆ウォン（約2兆1248億円）を投資し未来半導体技術確保の前哨基地として育てる計画だ。

李会長は続けて華城キャンパスに移動し、デジタルツインとロボットを適用した製造自動化システム構築、人工知能（AI）技術活用現況を点検した。デジタルツインは現実の工場と装備、工程を仮想空間に構築しリアルタイムで分析・予測できるようにする技術で、サムスン電子はこれを通じて工程開発能力と生産効率を同時に高めるという戦略だ。華城キャンパスでは全永鉉（チョン・ヨンヒョン）DS部門長、ソン・ジェヒョクDS部門最高技術責任者（CTO）ら半導体事業の主要経営陣とともに世界的先端半導体産業の技術トレンドと中長期戦略を議論した。

李会長は現場でHBM、D1c、V10など最先端半導体製品の事業化に寄与した開発・製造・品質担当社員らと懇談会を行い現場の意見を聴取した。李会長はこの席で「果敢な革新と投資を通じて本源的技術競争力を回復しよう」と強調したという。

サムスン電子はHBMなど初期AI半導体市場で一時的に主導権を逃したという評価を受けたが、最近では技術競争力回復にスピードを出している。HBM3Eは全顧客を対象に販売先を広げ、7−9月期の販売量は4−6月期より1．8倍以上増加した。次世代製品であるHBM4はすでに開発を完了し主要顧客にサンプルを供給したが、最近エヌビディアが実施したHBM4の品質評価で核心となるあるシステムインパッケージ（SiP）テストで電力効率と駆動速度の面で肯定的な評価を受けたという。HBMはグラフィック処理装置（GPU）などと結合して使われるだけに、それぞれ異なる工程で製作されたチップがひとつのシステム内で安定的に作動するかを検証するSiPテストが品質評価の核心とされる。

これに伴い、サムスン電子の10−12月期の業績改善への期待も大きくなっている。汎用DRAM価格上昇が収益性回復につながるだろうという見方だ。証券業界ではサムスン電子の10−12月期営業利益が18兆ウォン以上を記録するとみている。このうちDS部門の営業利益は15兆1000億ウォン前後で、前四半期比166％、前年同期比422％増加すると推定される。

李会長は米国を訪問し世界的ビッグテックの最高経営責任者（CEO）らと相次いで会い、AIメモリーとファウンドリーなど半導体事業全般を取りまとめた。李会長はAMDのリサ・スーCEOと来年のHBM4供給と次世代AIチップ関連ファウンドリー協力を話し合い、テスラのイーロン・マスクCEOとも会って半導体分野の協力案を模索した。