台湾の都心で起きた刃物襲撃事件の負傷者のうち1人がヒト免疫不全ウイルス（HIV）陽性であることが確認され、保健当局が2次感染の可能性に備えた緊急対応に乗り出した。当局は、当時現場で血液に曝露した可能性のある市民に対し、72時間以内の検査受診を勧告した。

AP通信や台湾メディアによると、台湾疾病管制署は21日、「19日に発生した刃物襲撃事件で負傷した被害者の中にHIV感染者がいる」とし、「刃物で切られた場合や、目などの粘膜に血液が飛んだ場合には直ちに当局に連絡してほしい」と明らかにした。羅一鈞疾病管制署長は「予防的投薬によって感染リスクを事実上ゼロに近づけることができる」と説明した。

保健当局によると、この負傷者は長期間にわたり抗ウイルス治療を受け、ウイルス量は低い状態で管理されてきた。そのため感染の可能性は非常に低いが、血液が傷口や粘膜を通じて直接曝露された可能性を完全には排除できないとの判断だ。当局は、曝露から72時間以内に予防薬を服用するのが最も効果的だとして、必要に応じて費用を支援し、3カ月間の追跡観察を行うと説明した。

発表後、実際に市民からの問い合わせも相次いだ。台湾保健部によると、専用ホットラインには2日間で20件余りの相談が寄せられ、このうち一部が医療機関につながり、予防薬投与の必要性について評価を受けたという。保健当局関係者は「現場が混乱していたため、軽傷を負いながらも病院を受診していないケースがあるとみられる」とし、「少しでも不安があれば必ず連絡してほしい」と呼びかけた。

HIVは血液や体液を通じて感染し、感染後、免疫機能が大きく低下して各種感染症やがんが発生した状態を後天性免疫不全症候群（AIDS）と呼ぶ。ただし、HIVに感染したからといって、直ちにエイズに進行するわけではない。保健当局は、2006年にドイツ・ベルリンで類似の事例があったものの、追加感染は確認されなかったと説明した。

今回の事件は19日、台北駅と中山駅一帯で発生した。20代の男が発煙弾を投げた後、刃物を振り回し、3人が死亡し10人以上が負傷した。容疑者は警察に追跡される中、建物から飛び降りて死亡した。現場からは発煙弾やガソリンの入った瓶、刃物などが多数見つかり、計画犯罪の形跡が浮かび上がった。

事件後、頼清徳台湾総統は警察に対し、対テロ対応体制の強化を指示した。空港や鉄道駅など多くの人が利用する施設の警備を強化し、迅速に出動可能な警察部隊を制度化するよう求めた。

保健当局は「暴力事件後の感染可能性に対する過度な恐怖は警戒しつつも、必要な措置を迅速に取ることが重要だ」とし、「血液曝露が疑われる場合は72時間以内に相談と検査を受けるのが最善の対応だ」と強調した。