41歳・橋本マナミ、“面白い”高校同級生との2ショットを公開 仲むつまじい姿に反響「美男美女」「素敵ですね」
2児の母でタレントの橋本マナミ（41）が22日、自身のインスラグラムを更新。「相変わらずトークもキレキレ面白い」とつづり、高校の同級生とのにこやかな2ショットを公開した。
【写真】「相変わらずトークもキレキレ面白い同級生」橋本マナミ＆尾上松也の2ショット
橋本は「高校の同級生、尾上松也くんと 渡辺えりさん70歳コンサートにて 相変わらずトークもキレキレ面白い同級生でした ますます役者として存在感を増してきて尊敬です」とつづり、歌舞伎俳優の尾上松也（40）との2ショットを披露している。
橋本と尾上は、堀越高校の同級生でクラスメートだった。高校時代は話すことはほとんどなかったというが、2人とも笑みを見せた、ほほ笑ましい写真となっていた。
この2ショットに、コメント欄には「美男美女」「本当に美しいですね」「素敵ですね」「素晴らしい同級生をお持ちですね」などの反響が集まっている。
