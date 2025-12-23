『さんまのまんま』正月SP、全ゲスト解禁 ちゃんみな・里田まい＆田中将大夫妻・爆笑問題ら【一覧あり】
2026年1月2日午後3時40分から放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）の全ゲストが、23日に発表された。
【番組カット】さんまと隣のソファに座って爆笑トークを繰り広げるちゃんみな
2024年に結婚・第一子を出産し、25年、大人気ガールズグループ・HANAのプロデューサーとして大きな話題に。初めてのNHK『紅白歌合戦』出場も決まったちゃんみなが初出演する。このほかにも、実に13年ぶりのテレビ出演となる里田まいが夫でプロ野球・読売ジャイアンツの田中将大と共に登場。夫婦そろってのテレビ出演は初。そして爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏もゲストとして出演し、見どころ満載の新春スペシャルとなっている。
そして毎年恒例、今田耕司の「おすすめ芸人コーナー」を開催。これまで数多くのブレイク芸人を輩出したこの企画に今回は、ちゃんみなが参戦。さらに今年は「ちゃんみな賞」が設けられ、選ばれた1組はこの番組放送直後の『爆笑レッドカーペット 2026新春SP』に出演できる特典が用意された。果たして“ちゃんみな賞”に選ばれるのは誰なのか。そしてこの中からブレイクする芸人は誕生するのか。
【番組情報】
タイトル：『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』
放送日時：2026年1月2日（金）午後3時40分〜6時25分(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)
出演：明石家さんま
ゲスト：田中将大、里田まい、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司
