ちゃんみな、『さんまのまんま』初出演決定 “子ども”への思いに明石家さんま共感
2026年1月2日午後3時40分から放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）にラッパー／シンガーのちゃんみなが初出演することが、きょう23日に発表された。
【番組カット】さんまと隣のソファに座って爆笑トークを繰り広げるちゃんみな
2024年に結婚・第一子を出産し、25年、大人気ガールズグループ・HANAのプロデューサーとして大きな話題に。初めてのNHK『紅白歌合戦』出場も決まったちゃんみな。ちゃんみながMCの明石家さんまと初共演したのは約10年前。当時、バラエティーに慣れておらず「怖いなあ」と思いながらさんまにあいさつに行ったところ、楽屋に広がっていた光景に驚いたというエピソードを明かす。
また子どもの話題では、１児の母親でもあるちゃんみなが、「娘にはミュージシャンになってほしくないって思いますね」と言うと、さんまも深く共感し、娘のIMALUが芸能界に憧れを抱かないようにやっていた“ある取り組み”を語る。ちゃんみなからのお土産は、父親の実家のお正月の定番だという“くるみもち”。餅をゆでている間、なぜか2人が即興で踊りだす一幕も。
そして毎年恒例、今田耕司の「おすすめ芸人コーナー」を開催。これまで数多くのブレイク芸人を輩出したこの企画に今回は、ちゃんみなが参戦。さらに今年は「ちゃんみな賞」が設けられ、選ばれた1組はこの番組放送直後の『爆笑レッドカーペット 2026新春SP』に出演できる特典が用意された。果たして“ちゃんみな賞”に選ばれるのは誰なのか。そしてこの中からブレイクする芸人は誕生するのか。
【番組情報】
タイトル：『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』
放送日時：2026年1月2日（金）午後3時40分〜6時25分(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)
出演：明石家さんま
ゲスト：田中将大、里田まい、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司
